Нічна атака "Шахедами": українські воїни збили 14 безпілотників ворога

Протиповітряній обороні в Хмельницькій області знову довелося відбиватися від російських безпілотників - особливо в районі Старокостянтинова.

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У ніч на 24 грудня російські окупанти знову атакували Україну дронами / колаж Главред, фото Олексій Кулеб /Telegram, скріншот з відео

У ніч з суботи на неділю, 24 грудня, країна-агресор Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Як написав на своїй сторінці в Facebook заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, вночі були чутні вибухи неподалік від міста Старокостянтинів.

У Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляється, що російські безпілотники моделі Shahed засікли після восьмої години вечора в Миколаївській області. Близько опівночі вони долетіли до Хмельницької області.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - писав Тюрін.

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Інформації про руйнування немає.

До слова, за минулий місяць росіяни періодично намагаються дістати безпілотниками і ракетами Старокостянтинів, де знаходиться один з найбільших українських військових аеродромів.

Пізніше в ПС ЗСУ повідомили, що в результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищено 14 Shahed в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, за словами спікера Повітряних сил Юрія Гната, Росія переоцінює свої удари по українських аеродромах. Насправді вони неефективні, оскільки українські пілоти в разі ризиків прильотів передислокують літаки на інші аеродроми України.

Нещодавно Гнат заявив, що РФ створює запас крилатих ракет для ударів по Україні. При цьому окупанти також мають достатню кількість дронів-камікадзе.

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