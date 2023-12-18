РФ накопичує ракети: у ЗСУ назвали ймовірні цілі та терміни ударів по Україні

У росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня, заявив Юрій Ігнат.

https://glavred.net/ukraine/rf-kopit-rakety-v-vsu-nazvali-veroyatnye-celi-i-sroki-udarov-po-ukraine-10525922.html Посилання скопійоване

Юрій Ігнат попередив про підготовку нових ракетних ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Країна-агресор РФ створює запас крилатих ракет для ударів по Україні. При цьому окупанти також мають достатню кількість дронів-камікадзе, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання про те, чи готується агресор до чергового масованого удару по Україні, він звернув увагу на те, що з'ясувати задуми ворога не так просто.

"Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою, такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо", - сказав представник ПС.

відео дня

При цьому він нагадав про те, що влітку 2024 року інтенсивність повітряних ударів РФ по Україні була вищою, ніж восени.

"Тому що ми бачили влітку і "Кинджали", і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодного часу застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і "Іскандери ", і ракети С-400, застосовані в атаках на Київ", - вказав офіцер ЗСУ.

Загроза атак дронами-камікадзе

Разом з тим він також попередив про те, що у росіян зараз достатньо дронів-камікадзе, якими РФ може атакувати Україну щодня за різними напрямками.

"Ну і ми вже бачили їх рекордне застосування буквально недавно на нашу столицю. Тому ракети, звичайно, ворог повинен і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші здібності зі збиття ударних БПЛА", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше в ЗСУ назвали, чим планує бити ворог по Україні. Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе типу "Шахед", а індикатором їх запасів в РФ є інтенсивність нанесення ударів по Україні, заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ збили 20 "Шахедів" і ракету Х-59. Українські захисники відбили в ніч з 16 на 17 грудня чергову російську атаку, яка тривала з вечора минулої доби.

Стало відомо, який об'єкт намагалася вразити РФ. Військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що РФ цього разу використовувала ракети 48н6, які, за словами експерта, є "зброєю терору" і запускаються з Брянської області.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.