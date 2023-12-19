Вночі РФ атакувала Україну "Шахедами": під ударом був Старокостянтинів

Повітряна тривога була оголошена у Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Жителів Старокостянтинова закликали пройти в укриття / Колаж: Главред, фото: УНІАН, відкриті джерела

Увечері 18 грудня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники з півдня України. Повітряна тривога була оголошена у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Повітряні сили повідомили о 2:40 в Telegram про рух ворожих дронів через Вінницьку область на Хмельниччину.

О 3:07 повітряні сили закликали пройти в укриття жителів Старокостянтинова Хмельницької області. О 3:56 повітряні сили оголосили про відбій загрози.

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Зазначимо, у 2023 році російські окупанти неодноразово обстрілювали ракетами та атакували дронами військовий аеродром Старокостянтинова.

Як повідомляв Главред, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія переоцінює свої удари по українських аеродромах. Насправді вони неефективні, оскільки українські пілоти в разі ризиків прильотів передислокують літаки на інші аеродроми України.

Нещодавно Ігнат заявив, що РФ створює запас крилатих ракет для ударів по Україні. При цьому окупанти також мають достатню кількість дронів-камікадзе.

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