Нічна атака РФ на Одесу: кількість постраждалих зросла до 8

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що атака РФ на Одесу - це відповідь окупантів на вибухи в Криму.

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Внаслідок російської атаки на Одесу постраждали 8 осіб / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, t.me/ermaka

Зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на Одесу. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 8 місцевих жителів отримали поранення. Раніше було відомо про п'ятьох постраждалих.

"Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п'ятьох госпіталізували. Постраждалі в лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний", - написав Кіпер у Telegram.

Атаку на Одесу прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їхня жалюгідна відповідь на реальність - український Крим буде демілітаризований, без Чорноморського флоту і військових баз росіян", - написав він у Telegram.

Тим часом глава МВС Ігор Клименко розкрив деталі атаки на Україну минулої ночі.

За його словами, по Одесі ворог вдарив близько дев'ятої години вечора в неділю. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура.

Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву та вночі надавали мешканцям психологічну допомогу.

Також після обстрілу виникли пожежі в двох будівлях, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок. В результаті удару по Одеській області 8 осіб отримали поранення.

Ракетний удар по Одесі

Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.

Як повідомили в Силах оборони Півдня, по Одесі окупанти вдарили імовірно ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Удари припали по центру міста і по законсервованій промисловій будівлі.

"Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною і щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.

15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.

На жаль, влучанням пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автомобілі з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

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