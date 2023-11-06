Нічна атака РФ на Одесу: кількість постраждалих зросла до 8

Зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки на Одесу. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 8 місцевих жителів отримали поранення. Раніше було відомо про п'ятьох постраждалих.
"Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п'ятьох госпіталізували. Постраждалі в лікарні отримують всю необхідну допомогу, їхній стан стабільний", - написав Кіпер у Telegram.
Атаку на Одесу прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їхня жалюгідна відповідь на реальність - український Крим буде демілітаризований, без Чорноморського флоту і військових баз росіян", - написав він у Telegram.
Тим часом глава МВС Ігор Клименко розкрив деталі атаки на Україну минулої ночі.
За його словами, по Одесі ворог вдарив близько дев'ятої години вечора в неділю. Внаслідок атаки пошкоджено 20 багатоквартирних будинків, художній музей, понад два десятки автомобілів, інфраструктура.
Рятувальники ДСНС встановили пункт обігріву та вночі надавали мешканцям психологічну допомогу.
Також після обстрілу виникли пожежі в двох будівлях, а в селі Усатове пошкоджено приватний будинок. В результаті удару по Одеській області 8 осіб отримали поранення.
Ракетний удар по Одесі
Увечері в неділю, 5 листопада, російські окупанти атакували Одеську область. В результаті "прильотів" пошкоджено житлові будинки, постраждала будівля художнього музею. Також є поранені.
Як повідомили в Силах оборони Півдня, по Одесі окупанти вдарили імовірно ракетами "Онікс" та "Іскандер-М". Удари припали по центру міста і по законсервованій промисловій будівлі.
"Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною і щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.
15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.
На жаль, влучанням пошкоджені складські приміщення, розвантажувальна спецтехніка, автомобілі з зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.
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