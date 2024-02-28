Нічна атака дронів: всі цілі збито, в Одесі - пожежа через падіння уламків

Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого безпілотника пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.

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Сили ППО знищили всі десять ворожих безпілотників / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 28 лютого російські окупанти атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Сили ППО знищили всі десять ворожих безпілотників.

Як повідомляють Сили оборони півдня, 10 ударних дронів окупанти направили з акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області.

"Протягом півтори години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "Шахедів" була збита над морем: один - в Миколаївській області, дев'ять - в Одеській", - йдеться у повідомленні.

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Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що минулої ночі країна-агресор атакувала Україну не лише дронами, а й зенітними керованими ракетами С-300 з території окупованого Донбасу.

"Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Вночі захисники України збили 10 з 10 ворожих дронів / t.me/kpszsu

Тим часом у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі дані про втрати російських окупантів в Україні.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:

особовий склад - близько 412 610 (+1060) осіб;

танки - 6570 (+14) од;

бойові броньовані машини - 12508 (+14) од;

артилерійські системи - 1029 (+20) од;

РСЗВ-1000 (+0) од;

засоби ППО - 688 (+2) од;

літаки - 342 (+2) од;

вертольоти - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24);

крилаті ракети - 1912 (+0);

Кораблі / катери - 25 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни - 13112 (+47) од;

спеціальна техніка - 1594 (+6).

Втрати російських окупантів станом на ранок 28 лютого 2024 / Фото: Главред ​

Ракетно-дронові атаки РФ на Україну

У ніч на 27 лютого російські окупанти атакували Україну шістьма ракетами і 13 безпілотниками типу "Шахед". Силам ППО вдалося знищити дві ракети і 11 дронів.

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.

Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.

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