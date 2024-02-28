Нічна атака дронів: всі цілі збито, в Одесі - пожежа через падіння уламків

У ніч на 28 лютого російські окупанти атакували південні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Сили ППО знищили всі десять ворожих безпілотників.
Як повідомляють Сили оборони півдня, 10 ударних дронів окупанти направили з акваторії Чорного моря на Миколаївську та Одеську області.
"Протягом півтори години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "Шахедів" була збита над морем: один - в Миколаївській області, дев'ять - в Одеській", - йдеться у повідомленні.
Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Пожежники оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали.
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що минулої ночі країна-агресор атакувала Україну не лише дронами, а й зенітними керованими ракетами С-300 з території окупованого Донбасу.
"Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі дані про втрати російських окупантів в Україні.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.24 орієнтовно склали:
- особовий склад - близько 412 610 (+1060) осіб;
- танки - 6570 (+14) од;
- бойові броньовані машини - 12508 (+14) од;
- артилерійські системи - 1029 (+20) од;
- РСЗВ-1000 (+0) од;
- засоби ППО - 688 (+2) од;
- літаки - 342 (+2) од;
- вертольоти - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24);
- крилаті ракети - 1912 (+0);
- Кораблі / катери - 25 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 13112 (+47) од;
- спеціальна техніка - 1594 (+6).
Ракетно-дронові атаки РФ на Україну
У ніч на 27 лютого російські окупанти атакували Україну шістьма ракетами і 13 безпілотниками типу "Шахед". Силам ППО вдалося знищити дві ракети і 11 дронів.
У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.
В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.
Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.
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