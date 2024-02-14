У виробництві Росією ракет і гелікоптерів зʼявилося "але": відповідь Ігната

У країни-агресорки ще достатньо сил для виробництва власної авіації та ракет.

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Росія ще зможе продовжувати ресурс своїх літаків, підкреслив Ігнат / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Росія продовжує самостійно виробляти засоби ураження, якими потім бʼє по Україні. А проте без західної "допомоги" у вигляді імпорту компонентів їй цей процес зберегти не вдалося б. Таку думку в ефірі телемарафону висловив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Росія має повний цикл виробництва, модернізації (ракет), але залежать від західних компонентів. Сучасна техніка (літаки, гелікоптери, ракети) потребує сучасних комплектуючих, для того, щоб ефективно працювати", - сказав він.

Ігнат наголосив, що "ті санкції, про які ми постійно згадуємо, повинні працювати - росіяни не повинні отримувати ті компоненти, від яких залежить це виробництво".

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"Звісно, у росіян є змога робити колеса, фюзеляжі, певні компоненти ракет, і вони це роблять... Росія ще зможе продовжувати ресурс своїх літаків - сподіватися на те, що у них літаки перестануть літати не варто", - додав представник Повітряних сил.

РФ використала "диво-зброю" для атаки по Києву

Раніше фахівці Defense Express повідомляли, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

Зокрема, на уламках ракети виявлено лазерне маркування 3М22. Серед уламків також знайдено елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Наразі вивчається склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

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