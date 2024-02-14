УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У виробництві Росією ракет і гелікоптерів зʼявилося "але": відповідь Ігната

Яна Ставська
14 лютого 2024, 20:25
У країни-агресорки ще достатньо сил для виробництва власної авіації та ракет.
У виробництві Росією ракет і гелікоптерів зʼявилося
Росія ще зможе продовжувати ресурс своїх літаків, підкреслив Ігнат / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Росія продовжує самостійно виробляти засоби ураження, якими потім бʼє по Україні. А проте без західної "допомоги" у вигляді імпорту компонентів їй цей процес зберегти не вдалося б. Таку думку в ефірі телемарафону висловив спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Росія має повний цикл виробництва, модернізації (ракет), але залежать від західних компонентів. Сучасна техніка (літаки, гелікоптери, ракети) потребує сучасних комплектуючих, для того, щоб ефективно працювати", - сказав він.

Ігнат наголосив, що "ті санкції, про які ми постійно згадуємо, повинні працювати - росіяни не повинні отримувати ті компоненти, від яких залежить це виробництво".

відео дня

"Звісно, у росіян є змога робити колеса, фюзеляжі, певні компоненти ракет, і вони це роблять... Росія ще зможе продовжувати ресурс своїх літаків - сподіватися на те, що у них літаки перестануть літати не варто", - додав представник Повітряних сил.

РФ використала "диво-зброю" для атаки по Києву

Раніше фахівці Defense Express повідомляли, що під час ракетної атаки на Київ 7 лютого Росія, найімовірніше, використовувала "гіперзвукову" ракету "Циркон".

Для запуску "Циркона", ймовірно, використовували адаптований комплекс "Бастіон" або "Об'єкт-100", адже носії цієї ракети, фрегат "Адмирал Горшков" та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск", знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні.

Зокрема, на уламках ракети виявлено лазерне маркування 3М22. Серед уламків також знайдено елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 "Циркон". Специфічне маркування мають частини й уламки реактивного двигуна та рульових механізмів.

Наразі вивчається склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ракета Циркон війна Росії та України ракетний удар Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Потужна магнітна буря посилюється і затягується: скільки ще триватиме шторм

Потужна магнітна буря посилюється і затягується: скільки ще триватиме шторм

21:19 Синоптик
Підірвали склад ворога з БК: ЗСУ вперше вдарили високоточними бомбами GLSDB – ЗМІ

Підірвали склад ворога з БК: ЗСУ вперше вдарили високоточними бомбами GLSDB – ЗМІ

21:10 Україна
"Замороження" війни: у Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля

"Замороження" війни: у Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля

20:20 Україна
Всі головні новини

Популярне

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме 21771

В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

Армія України потопила ДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву 6197

Армія України потопила ДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку Путіна 5993

Кабаєвої більше немає: ЗМІ дізналися про нову коханку Путіна

Карма наздогнала: путіністка Кудрявцева знову в лікарні і випала надовго 3599

Карма наздогнала: путіністка Кудрявцева знову в лікарні і "випала" надовго

Останні новини

21:19

Потужна магнітна буря посилюється і затягується: скільки ще триватиме шторм

21:19

Зірка "Величного століття" побив людину через проблеми з гнівом - ЗМІ

21:10

Підірвали склад ворога з БК: ЗСУ вперше вдарили високоточними бомбами GLSDB – ЗМІ

20:46

У життя прийде достаток і щастя: що потрібно зробити 15 лютого

20:25

У виробництві Росією ракет і гелікоптерів зʼявилося "але": відповідь Ігната

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"
20:20

"Замороження" війни: у Зеленського рознесли "божевільну" пропозицію Кремля

20:06

НАТО не загрожує війна, адже після анексії Криму оборону посилили - Столтенберг

19:30

Регіони будуть "плавати": де в Україні вируватиме негода з дощами

19:24

Загроза великого штурму: РФ націлилася на велике місто на сході - експерт

Реклама
19:16

The Hill: Республіканці посилюють тиск на Джонсона через допомогу Україні

19:10

Нові страждання і метання диктатора ПутінаПогляд

19:10

Місячний календар на 15 лютого: що не можна їсти у цей день

19:05

"Сьогодні це Україна, завтра - Тайвань": в НАТО закликали надати Україні $60 млрд

18:39

У Telegram реально загрожує безпеці України: спікер ГУР зробив заяву

18:32

Росія вдарила по Харківщині: влучила у двоповерхівку, багато поранених

18:20

За голу вечірку: Лоліта збирається відновлювати храм на окупованих територіях

18:16

Засліпити артилерію РФ: Зеленський доручив створити нову систему боротьби з БПЛА

18:12

Роман Цимбалюк. "Куніков" потонув - промальовується план України щодо КримуВідеоблоги

18:07

Росіяни взяли під вогневий контроль єдину дорогу до Авдіївки - ОВА

18:05

Чи піднімуть в Україні тарифи на світло, газ і тепло: у Раді відповіли

Реклама
18:00

Вирішить одразу 2 проблеми: навіщо класти цукор у холодильник

17:52

Удар по "Кунікову": Столтенберг звернувся до ЗСУ з похвалою

17:34

Jerry Heil оцінила скандал із грошима з держбюджету на нацвідбір "Євробачення-2024"

17:30

Як зберегти стосунки на відстані: 2 найважливіші поради від психологаВідео

17:30

"Означатиме оголошення війни": військовий про вплив КНР на виробництво дронів в Україні

17:27

Так сильно тебе люблю: нова дівчина Началджіоглу показала сюрприз від турецького бойфренда

17:21

РФ планує перемогу із захопленням Харкова та Одеси: у RUSI дали тривожний прогноз

17:17

Новий наступ росіян на території України: в ГУР назвали дату і оцінили загрозу

16:56

ЄС може збільшити для України вже вказану допомогу у 50 мільярдів євро - посол

16:34

Буде багато горя і нещастя: що в жодному випадку не можна робити із дзеркаломВідео

16:19

Українські перевізники блокуватимуть польські фури просто на кордоні

16:17

ВДК атакували з різних боків: розкрито тактику знищення Цезаря Кунікова

16:12

РФ готується до нового масштабного наступу: сили ворога рівні Авдіївським - ЗСУ

15:56

Точно зацвіте: дівчина показала, чим потрібно поливати квіткуВідео

15:44

Штормові пориви вітру і мокрий сніг: синоптик назвала дату небезпечної погоди

15:42

Зефір у домашніх умовах: як потрібно робити ласощі, що тануть у ротіВідео

15:30

Йде на рекорд: Сергій Тігіпко увосьме стане батькомВідео

15:21

"Це не спрацює": військовий про те, що не так з указом Зеленського про Сили БПЛА

15:14

РФ під час удару по "Кунікову" втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ

15:01

Закупляють всі підряд: військовий назвав головну проблему для українських дронів

Реклама
14:30

У Росії померла актриса "Діамантової руки"

14:29

Постачання сучаних дронів для України: ще одна країна доєдналась до коаліції

14:29

Церковне свято 15 лютого: чому не можна класти гроші на кухонний стіл

14:25

Китай зіграв на руку Путіну: приховано підтримав РФ і висунув абсурдну вимогу

14:14

Яскраві конкурси та новий капітан: коли дивитися прем’єру нового сезону "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:07

"Більшість моряків загинули": у ГУР озвучили деталі знищення "Цезаря Кунікова"

14:03

Навіщо класти крейду в холодильник: секрет досвідчених господинь

13:47

MamaRika розповіла про свій ЛГБТ-досвід: "Не проти повторити"

13:19

Ситуація в Авдіївці різко змінюється: ЗСУ готують запасні логістичні шляхи

13:13

Денисенко розчулила фанатів тим, як чоловік-воїн привітав її з Днем святого Валентина

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти