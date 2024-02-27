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Вночі в Україні лунали вибухи: РФ атакувала з повітря та влаштувала провокацію в Молдові

Анна Ярославська
27 лютого 2024, 09:12
Один з дронів окупанти направили по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.
Атака дронів
РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 27 лютого російські окупанти атакували Україну шістьма ракетами і 13 безпілотниками типу "Шахед". Силам ППО вдалося знищити дві ракети і 11 дронів.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ в Telegram, країна-агресор атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 13 ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків - Приморсько-Ахтарськ, Курська область).

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

відео дня

Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Знищено 11 ударних дронів і дві ракети Х-59
Знищено 11 ударних дронів і дві ракети Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Тим часом Сили оборони Півдня утчонили в Telegram, що ракети були знищені на Дніпропетровщині, а чотири "Шахеди" збили в Кіровоградській області.

"Маршрут одного з дронів ворог провокативно направив по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області", - уточнили військові.

"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - додали у пресслужбі Сил оборони Півдня.

Тим часом у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі дані про втрати російських окупантів в Україні.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 411550 (+850);
  • танків – 6556 (+1);
  • бойових броньованих машин – 12494 (+16);
  • артилерійських систем-1009 (+16);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22);
  • крилаті ракети – 1912 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 065 (+28);
  • спеціальна техніка - 1588 (+8).
Втрати російських окупантів
Втрати російських окупантів / Фото: Главред

Ракетно-дроновий удар по Україні 26 лютого

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.

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