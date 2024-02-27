Вночі в Україні лунали вибухи: РФ атакувала з повітря та влаштувала провокацію в Молдові

Один з дронів окупанти направили по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

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РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 27 лютого російські окупанти атакували Україну шістьма ракетами і 13 безпілотниками типу "Шахед". Силам ППО вдалося знищити дві ракети і 11 дронів.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ в Telegram, країна-агресор атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" / KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 13 ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків - Приморсько-Ахтарськ, Курська область).

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Знищено 11 ударних дронів і дві ракети Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Тим часом Сили оборони Півдня утчонили в Telegram, що ракети були знищені на Дніпропетровщині, а чотири "Шахеди" збили в Кіровоградській області.

"Маршрут одного з дронів ворог провокативно направив по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області", - уточнили військові.

"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - додали у пресслужбі Сил оборони Півдня.

Тим часом у Генштабі ЗСУ опублікували свіжі дані про втрати російських окупантів в Україні.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 411550 (+850);

танків – 6556 (+1);

бойових броньованих машин – 12494 (+16);

артилерійських систем-1009 (+16);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7729 (+22);

крилаті ракети – 1912 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 065 (+28);

спеціальна техніка - 1588 (+8).

Втрати російських окупантів / Фото: Главред

Ракетно-дроновий удар по Україні 26 лютого

У ніч з 24 на 25 лютого російські окупанти атакували Дніпро і Харків. Жителі двох міст чули вибухи.

В результаті удару РФ по Дніпру пошкоджено 10 приватних будинків і кілька автомобілів. Постраждали чотири людини.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів по Харківському району ракетами С-300 з території Бєлгорода. На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

Захисникам українського неба вдалося знищити дев'ять дронів і три керовані авіаційні ракети Х-59.

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