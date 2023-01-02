"Війська готуються до вирішального удару": генерал зробив прогноз про перелом у війні з Росією

У разі мирних перемовин України з РФ, наративів "Мінська" більше не буде, оскільки Київ стане переможцем у війні, зазначив Вальдемар Скшипчак.

Війна в Україні може завершитися у 2023 році - польський генерал / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Війна Росії проти України може закінчитися у 2023 році. У першому кварталі може статися переломний момент на користь Києва. До прориву на фронті готуються як ЗСУ, так і армія російських окупантів. Про це заявив колишній командувач Сухопутними військами Польщі генерал Вальдемар Скшипчак.

Як повідомляє Wiadomosci, він зробив прогноз, згідно з яким "перший квартал 2023 року стане часом прориву" – відбудеться переломний момент, в якому Україна буде переможцем. На його думку, зараз обидві армії готуються завдати "проривного удару".

"Це буде не останній удар, а прорив, тому що він змусить одну зі сторін захотіти сісти за стіл і поговорити про мир. Обидві армії готуються до цього вирішального удару. На мій погляд, ця війна закінчиться в 2023 році, яка закінчиться миром", - пояснив генерал своє бачення ситуації.

Як вважає Скшипчак, якщо виникнуть мирні перемовини, жодних аналогів Мінських угод більше не буде,"тому що Україна виходить переможцем з цієї війни".

Також він додав, що на Заході повинні розуміти – будь-які поступки Москві в підсумку призведуть до поразки. Умови миру - ізоляції Росії і переконання нейтральних країн в тому, що Путін – військовий злочинець, з яким не потрібно вести перемовини.

"З боку України не може бути ніяких поступок, поки проблема у Росії, і саме Росія повинна поступитися", - підкреслив Вальдемар Скшипчак.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше сказав, що окупант РФ не збирається зупиняти свою агресію і проводить підготовку до продовження війни проти України. Він закликав Захід посилити підтримку української держави.

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що Україна здатна переломити хід бойових дій на Донбасі. Але для цього українським військам потрібні РСЗВ HIMARS і MLRS.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україні для звільнення всіх своїх територій в рамках кордонів 1991 року потрібні далекобійні ракети. За його словами, армія потребує ракет з дальністю пуску 200-300 кілометрів.

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