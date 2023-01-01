'З крижаною тривогою чекали': Симоньян зізналася, що боялася удару ЗСУ на Новий рік

Пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що заснути їй вдалося лише під ранок.

Маргарита Симоньян розповіла, як зустрічала Новий рік 2023 / скріншот

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зустрічала Новий 2023 рік із сумним обличчям, оскільки чекала на "бавовну" в Росії в новорічну ніч, і змогла заснути лише під ранок.

1 січня Симоньян написала у своєму Telegram-каналі, що всю новорічну ніч понуро дивилася в келих із шампанським.

"Цю новорічну ніч медіаменеджери країни провели на голках. Всі ми знали, що вкрай ймовірні теракти / удари / що завгодно по території Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись на келих. За п'ять хвилин до начальника раптом понеслося по дзвінках і телеграмах, що мало не Омськ бомблять. Але швидко здулося", - написала вона.

"Під ранок я лягла спати, боячись прокинутися і розуміючи, що, найімовірніше, розбудять тим самим дзвінком. І що? І нічого. Нічого, слава Богу, не сталося", – додала пропагандистка.

"Бавовна" у Росії

31 грудня в соцмережах писали, що Росія зустрічає 2023 рік під дуже сильні вибухи. Зокрема, користувачі в паніці повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. "Бавовна" звучала також в Ростовській та Курській областях.

У ніч на 26 грудня на російському аеродромі Енгельс, на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи.

Як повідомили в Міноборони країни-агресора, на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських окупантів загинули. А літаки нібито не постраждали.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що свіжі вибухи на російській військовій авіабазі "Енгельс" є наслідками російської агресії проти України.

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