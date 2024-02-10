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"2 години бодяги": полковник КДБ назвав приховані мотиви інтерв'ю Путіна

Руслана Заклінська
10 лютого 2024, 16:40
Вся ця операція була розрахована виключно на кишеню Такера Карлсона, для Путіна інтерв'ю вигідне, воно перекрило "неугодну Кремлю" новину, стверджує Жирнов.
'2 години бодяги': полковник КДБ назвав приховані мотиви інтерв'ю Путіна
Жирнов розкрив справжню мету інтерв'ю Путіна журналісту Карлсону / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Інтерв'ю російського президента Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону було спрямоване переважно на американську аудиторію, зокрема на республіканців і прихильників Дональда Трампа. Однак така цільова аудиторія - люди з низьким рівнем освіти і соціальної активності, які малоймовірно, що витримають двогодинне інтерв'ю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу КДБ, ексрозвідник, політолог і публіцист Сергій Жирнов.

"У Москві була 2 година ночі, коли, природно, така велика аудиторія не дивиться. Воно, звичайно, призначалося для американської аудиторії - для республіканців, для шанувальників і Такера Карлсона, і Дональда Трампа... Cумніваюся, що ці люди витримають 2 години цієї бодяги, тому що слухати це просто неможливо", - зазначив полковник запасу КДБ.

Жирнов вважає, що, незважаючи на можливу відсутність прямих гонорарів від Путіна, Карлсон зацікавлений у підвищенні власної популярності та просуванні своїх засобів масової інформації. Оскільки він володіє власними медіа-платформами, інтерв'ю з Путіним є способом залучення нових глядачів і підвищення рейтингів.

"Вся ця операція була розрахована виключно на кишеню Такера Карлсона, навіть якщо Путін не платив йому якихось гонорарів. У чому, до речі, я сильно сумніваюся і думаю, що він отримав дуже солідний гонорар за свій приїзд...адже коли такі відомі особистості щось пишуть, то їм російська сторона, безумовно, доплачує. Крім того, Такер, природно, зробив собі рекламу - у нього власні засоби масової інформації, і це інтерв'ю стало для них ексклюзивом", - пояснив Жирнов.

За його словами, інтерв'ю є вигідним для Путіна, який перебуває у передвиборчих перегонах. Воно спрямована на збільшення його популярності серед внутрішньої аудиторії та аудиторії Такера Карлсона.

"Для Російської Федерації і для Путіна це інтерв'ю - теж вигідна річ, тому що Путін перебуває зараз у стані передвиборчих перегонів. Хоча ми розуміємо, що жодних виборів немає - є одна людина, яку просто перепризначають у результаті дивної процедури. І, до речі, супутнє значення цього інтерв'ю було в тому, що його оголосили в четвер, 8 лютого, коли ЦВК РФ знімала Надєждіна з перегонів. І вийшло так, що інтерв'ю Карлсона перекрило саму новину про те, що Надєждіна зняли", - додав політолог.

Дивіться відео бесіди з Сергієм Жирновим про інтерв'ю Путіна з Такером Карлсоном:

Жирнов також зауважив, що вихід інтерв'ю у день, коли конкурента Путіна знімали із президентських виборів, "зіграло приблизно так само, як напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, який прибрав інтерес міжнародних медіа до війни Росії проти України на кілька місяців". Таким чином, інтерв'ю Карлсона перебило собою новину, яка "була неугодною Кремлю, оскільки знімає легітимність з путінських виборів".

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення КІ КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вишу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії та за кордоном.

Скандальне інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним

Нагадаємо, 8 лютого вийшло інтерв'ю кремлівського диктатора Путіна, яке провів американський журналіст Такер Карлсон. У ньому Путін виклав своє бачення історії та заявив, що нібито РФ ще "не досягла цілей" у війні проти України.

Також у своєму інтерв'ю американському "журналісту" Володимир Путін виправдав дії нацистів, стверджуючи, що незговірливість поляків щодо Гданська спровокувала початок Другої світової війни. У Польщі обурились цими заявами, але зазначили, що такі звинувачення висловлюються Росією не вперше.

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону спецоперацією РФ. Він наголосив, що Путін - "геополітичний божевільний", який розповідає нісенітниці про міжнародне право і історію та вирішує, якій нації існувати чи не існувати.

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