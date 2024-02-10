РФ перекидає резерви на штурм: ворог націлився на велике місто на сході

Ворожі втрати на Куп'янському напрямку "в рази перевищують наші втрати", повідомив Ілля Євлаш.

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ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

На Куп'янському напрямку ворог задіює свої резерви, щоб заповнити значні втрати, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш.

"Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втраченим на цьому напрямку і намагається атакувати біля населеного пункту Синьківка з метою подальшого проходження в напрямку Куп'янська та його блокування", - сказав Євлаш в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що противнику доводиться заповнювати втрати замість посилення угруповання через досить великі ворожі втрати на тому напрямку, які "в рази перевищують наші втрати".

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За словами Євлаша, перевагу над ворогом дають фортифікаційні споруди та прояви тактичної майстерності українських командирів.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про наступ військ РФ під Куп'янськом. Росія постійно намагатиметься взяти реванш у Харківській області, оскільки "друга армія світу" жахливо програла бій за Харків, зазначив Іван Тимочко.

Росіяни захопили село на Харківщині та досягли успіху в районі Куп'янська, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками американців, окупанти взяли населений пункт Крохмальне. Також вони припустили, що загарбники можуть просунутися на лінії Сватове-Куп'янськ-Кременна.

У ЗСУ підтвердили відступ із села Крохмальне. Представник військ Володимир Фітьо сказав, що окупанти зруйнували позиції в населеному пункті, тому було ухвалено рішення відвести війська.

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