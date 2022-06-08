"Ніхто не зможе домовитися за нашими спинами": Кулеба жорстко відповів на "мирні плани" заходу

Дмитро Кулеба / УНІАН і ua.depositphotos.com

Українська влада бачить і легко відбиває всі спроби в західному політикумі і медіа запустити дискусії про те, як довго треба підтримувати офіційний Київ у війні проти Росії. Про це керівник українського МЗС Дмитро Кулеба розповів на спеціальному брифінгу для українських журналістів, повідомляє РБК-Україна.

"Поки що це такий легкий бриз, це не штормовий вітер, який зносить на своєму шляху. Цей легкий бриз, який долітає до нас, ми легко від цього відмахуємося. Це нормально, що таке відбувається, я прошу всіх сильно не панікувати, не реагувати занадто емоційно на думки подібного роду, які запускаються через експертів різних і публічні заяви. Люди пробують ґрунт,, ми їм чітко на це відповідаємо", - сказав дипломат

Також Кулеба дав коментар з приводу того, що на Заході розробляють різні "мирні плани для України".

"Будь-які домовленості, які не враховують наших інтересів, будуть нами відкинуті. Тому тиску ми не відчуваємо, легкий бриз відчуваємо, але ситуація залишається контрольованою, і ніхто за нашими спинами ні про що домовитися не зможе", ‒ сказав міністр.

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Переговори Росії та України

Раніше Дмитро Кулеба говорив - всі заяви Росії про те, що вона нібито готова до переговорів з Україною, це не що інше, як "кдбшне маскування" для прикриття своїх справжніх намірів і дій на тлі масштабного наступу на Донбасі.

"Вони на стадії повномасштабного наступу Росії на Донбасі, в спробах Росії встановити свою повноцінну владу на тимчасово окупованих територіях в Херсонській і Запорізькій областях, і в кожній ракеті, яка летить по тому чи іншому місту України або об'єкту нашої інфраструктури. Ось це все, що потрібно знати про настрій Росії на переговори", – підкреслив керівник української дипломатії.

До того повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Турецький лідер пропонував співрозмовнику провести мирні переговори з Україною за участю ООН у Стамбулі.

У відповідь прессекретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Путін.

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