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"Ніякого руху вперед не буде": Жданов зробив невтішний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

8 листопада 2022, 23:02

Як зазначив Жданов, успіх Збройних сил України на фронті застопорився через нестачу техніки та озброєння.

'Ніякого руху вперед не буде': Жданов зробив невтішний прогноз щодо контрнаступу ЗСУ
Жданов заявив, що в Україні спостерігається спад бойової активності / Главред

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що в Україні наразі спостерігається спад бойової активності на лінії фронту, оскільки обидві сторони зараз зайняті тим, що накопичують резерви. За його словами, до кінця листопада практично на всіх напрямках буде вестися позиційна війна.

"У найближчий місяць у нас буде позиційна війна. Десь ми потихеньку просуваємося, наприклад, на херсонському напрямку. Наскільки ми можемо просунутися, сказати важко. Але тим не менш, ми намагаємося тиснути на російські війська, видавлювати їх з правого берега Дніпра. На мій погляд, ця тенденція продовжиться", - розповів експерт на своєму Youtube-каналі.

Водночас, за його словами, на харківському напрямку захисники в основному переходять до оборони. А на донецькому напрямку взагалі йде жорстка оборона, тому ні про який рух вперед найближчим часом мови не йде.

Як зазначив Жданов, успіх Збройних сил України на фронті застопорився через нестачу техніки та озброєння.

"Як тільки у нас з'явиться необхідна кількість техніки для формування резерву, тоді будемо обговорювати перехід у контрнаступ. Поки йде спад бойової активності", - резюмував він.

Чому Україна досі не отримала зброю від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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