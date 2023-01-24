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У війську РФ серйозний розкол: Герасимов будує власну ієрархію ведення війни – розвідка Британії

24 січня 2023, 13:05
У російському військовому керівництві знову "летять шапки". Там звільнили ще одного топ-посадовця – генерал-полковника  Теплинського.
У війську РФ серйозний розкол: Герасимов будує власну ієрархію ведення війни – розвідка Британії
Новий командувач окупантів Герасимов будує власну ієрархію ведення війни, кажуть у розвідці Британії/ Міноборони РФ

Розкол у військовому керівництві армії РФ лише зростає. Ще одним підтвердженням цього стало звільнення російського генерал-полковника Михайла Теплинського, який займав посаду одного з ключових оперативних командирів військами Росії в Україні.

У країні-агресорці провели ротацію військових керівників – частину з них підвищили, а частину понизили. Декого підвищили у посадах незважаючи на те, що раніше критикували через невдачі на фронті. Про це зазначається у звіті британської військової розвідки, який був опублікований 24 січня.

У розвідці Британії зазначають, що Теплинський був відповідальним за порівняно успішне виведення російських окупантів із заходу від Дніпра у листопаді 2022 року. Його називали в РФ "здатним і прагматичним командиром". Тепер же незрозуміло, чи він зберігає свої додаткові повноваження як очільник повітряно-десантних військ (ПДВ) РФ.

При цьому в розвідці Британії зазначають, що Герасимов намагається збудувати власну ієрархію ведення війни.

"Звільнення Теплинського, ймовірно, є ще однією ознакою розбіжностей, що продовжуються, у вищій ієрархічній ланці російської операції, оскільки генерал Герасимов намагається нав'язати кампанії свою особисту владу", – припустили у британській розвідці.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ писали, нібито командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський міг бути звільнений через сварку з Герасимовим, під час якої перший нібито послав другого "за маршрутом російського військового корабля".

Раніше повідомлялося, що у країні-агресорці Росії уже наростає переполох через їхні невдачі на фронті. Російський генерал Валерій Герасимов, якому два тижні тому передали командування окупаційними військами, почав скиглити, як загарбникам важко воювати. Мовляв, інтенсивність боїв в Україні така висока, що "Росія ще такої не знала".

Нагадаємо, раніше генерал армії України Микола Маломуж розповів, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна загострюється розбрат. Зокрема, почалося приниження власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина за те, що він порушив обіцянку Путіну і не зміг захопити Бахмут. Це підірвало авторитет ПВК "Вагнера".

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