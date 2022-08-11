"Нічого так покурили": військовий аналітик розповів про втрати ворога на аеродромі в Криму

Військовий аналітик розповів про втрати ворога на аеродромі в Криму / УНІАН і скріншот з відео

Після вибухів на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму полк, який там дислокувався, визнали небоєздатним. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі військовий аналітик, та полковник ЗСУ Костянтин Машовець

За його інформацією, зараз на місці працює комісія командування російського Чорноморського флоту для оцінки стану боєздатності частини і формування висновків.

"За попередніми даними, полк визнаний - "тимчасово небоєздатним". Або "частково небоєздатним", - йдеться в повідомленні.

Мащовець каже, що, за найскромнішими оцінками, окупанти втратили: 11-12 літальних апаратів, які знищені повністю (за німецькою термінологією – "пошкодженні більш ніж на 75%"). Плюс 5-6 літальних апаратів, які пошкоджені в діапазоні 50-60%.

"Про знищену інфраструктуру АБ (спеціальні та звичайні будівлі), аеродромне обладнання та спецтехніку, запаси авіабоєприпасів, авіаційні, спеціальні та звичайні ПММ я навіть не кажу", – зазначив Машовець.

Експерт також додав, що судячи з фото, там горіло і детонувало все, що"могло і не могло".

"Навіть не уявляю собі долю тих російських військовослужбовців, які опинилися нехай навіть не в епіцентрі цієї "курильної детонації". А просто "поблизу". Нічого так покурили", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, 9 серпня на військовій авіабазі РФ біля селища Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму прогриміли кілька потужних вибухів. Стовпи диму від них було видно як на суші, так і в морі.

У Міноборони РФ заявили, що сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів".

Кримська "влада" розповіла про п'ять постраждалих, а пізніше ЗМІ країни-агресора заявили, що одна людина загинула, а ще дев'ять отримали поранення.

У Міноборони України прокоментувало вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму. Відомство зазначило, що не може встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадує про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

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