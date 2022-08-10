Аеродром у Криму атакував український спецназ-Washington Post / УНІАН і скріншот з відео

Бійці Сил спеціальних операцій України стоять за атакою 9 серпня на військовий аеродром поблизу селища Новофедорівка на тимчасово окупованому РФ півострові Крим. Про це повідомляє американське британське видання Washington Post з посиланням на своє джерело в середовищі українських чиновників.

Журналісти нагадують, що українські ССО беруть активну участь в операціях на захоплених територіях і координують свої дії з місцевими жителями для проведення атак. Більше того, активність партизанів була особливо поширена в тимчасово окупованій РФ Херсонській області.

При цьому один з американських чиновників на умовах анонімності заявив виданню, що при нападі на аеродром не використовувалася американська зброя.

Нагадаємо, 9 серпня на військовій авіабазі РФ біля селища Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму прогриміли кілька потужних вибухів. Стовпи диму від них було видно як на суші, так і в морі.

У Міноборони РФ заявили, що сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів".

Кримська "влада" розповіла про п'ять постраждалих, а пізніше ЗМІ країни-агресора заявили, що одна людина загинула, а ще дев'ять отримали поранення.

У Міноборони України прокоментувало вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму. В відомстві зазначило, що не може встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадує про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

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