У британській розвідці попередили про фазу 'найзапекліших боїв' і назвали напрямок

У Британії попередили про нову фазу боїв / Фото УНІАН

Російські окупанти перекидають нові сили на південно-західний напрямок. Помічена підготовка до наступу окупантів РФ, розповіли в Міністерстві оборони Великобританії.

"Війна Росії з Україною ось-ось вступить в нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", - йдеться в повідомленні Twitter з посиланням на британську розвідку.

Зараз сили РФ концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Уточнюється, що триває перекидання техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя і з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Російські БТГ будуть використовуватися для підтримки російських військ в Херсонській області, відзначають британські військові аналітики. Крім того, 2 серпня в Крим була перекинута Нова БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Швидше за все, в найближчі дні вони будуть відправлені в Херсонську область, вважають в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях, які все частіше наносяться в південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

/ @DefenceHQ

Нагадаємо, на Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

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