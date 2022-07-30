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Ризики вже через 5-10 років: експерт назвав умови нової війни з Росією

30 липня 2022, 02:04

Якщо до влади в РФ прийде умовний Патрушев або інший російський імперіаліст, ймовірність нової війни збільшиться.

Росія, Прапор
Росія може знову напасти на Україну вже через 5-10 років / Reuters

Російська поразка в українській війні неминуче створить політичний вакуум всередині Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Чому я говорю про політичну смерть Путіна? Тому що він як мінімум буде змушений відійти від влади - живим або не живим. І управляти тією системою, яку він фактично побудував за 20 років, він вже не зможе так, як він це робив раніше. Тому в Росії утворюється вакуум сили", - вважає Горбач.

На думку експерта, як тільки символічно Москва показує регіонам свою слабкість, вони будуть брати на себе більше повноважень, ініціативи і більше влади. Тобто вакуум центральної влади почне доповнюватися регіональним-національних республік, країв, областей, регіонів самої Росії.

"Відцентрові сили будуть виходити на поверхню. Тут дуже важливо нам як українцям максимально допомогти їм і спробувати стимулювати процес реальної федералізації Росії, адже за Конституцією вона начебто є федерацією, а по суті - централізованою державою. За великим рахунком, якщо цю федералізацію можна буде довести до стадії розпаду і виходу з федерації окремих регіонів, то це було б ще краще — це була б для нас надідея і те, що було б перемогою України в максимально можливому аспекті. Тобто це зробило б неможливим дезінтеграцію зростання самої Російської імперії і зробила б неможливою можливість повторення імперіалістичних воєн проти України та інших сусідів", - сказав Горбач.

І додав, що ризики повторного нападу Росії можуть відновитися через 5-10 років.

"Ризики можуть відновитися, якщо до влади прийде умовний Патрушев або інший російський імперіаліст, який будуватиме свою владу через політику мілітаризації, зовнішньої експансії. Не відразу, а через 5-10 років, накопичуючи сили. Це можливо і нам, звичайно, доведеться з цим мати справу, хочемо ми цього чи ні", - резюмував Горбач.

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Війна в Україні - новини:

війна в Україні Володимир Горбач
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