"Ні грама співчуття": експерт пояснив, чому не можна співчувати рідним окупантів

Російські полонені / Генштаб ЗСУ

Жителі України не повинні співчувати і жаліти російських окупантів та їх сім'ї, бо ті прийшли знищувати українців. Зараз кожен пересічний росіянин підтримує загарбницьку війну проти України. Про це заявив політтехнолог і експерт Юрій Подорожний в ефірі Апостроф TV.

"Я б застеріг нас з вами в Україні від якихось людських історій про те, хто куди зник, і чий батько або мати, або дружина плаче про якогось солдата. Ми з вами повинні розуміти: росіяни підтримують цю війну. Простий пересічний росіянин підтримує цю війну. Ми не повинні мати ні грама співчуття, ні грама жалості до ворога, тому що сьогодні росіянин – одно російський солдат", ‒ говорить він.

Зараз кожен росіянин в тій чи іншій мірі – російський солдат, каже Подорожний, і кожна перемога ЗСУ буде робити їх набагато більш агресивними по відношенню до України.

"Це ті, хто хоче нас вбивати. Це ті, хто хоче нас знищувати. Тому наше з вами завдання сьогодні - давати росіянам якомога більше приводів для якихось сумнівів щодо своєї влади. Насправді, які б це не були історії, які б ми не мали перемоги в Україні над росіянами, вони їх будуть тільки злити. Вони будуть ще більш агресивні по відношенню до України, а ось до свого керівництва вони матимуть багато питань. Наше завдання - давати приводи російському солдату. А сьогодні я всіх росіян називаю солдатами в тій чи іншій мірі. Ми з вами повинні розуміти, що наші перемоги будуть створювати атмосферу недовіри до власної влади, яка обіцяла їм зовсім іншу історію", ‒ підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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