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"Як уб'ють - так і приїду": окупант з РФ жалібно звернувся до друга в телефонній розмові

23 березня 2022, 10:29

Загарбник спілкувався по телефону зі знайомим. Судячи з розмови, той теж роздумує над тим, щоб стати солдатом-окупантом в Україні.

Полонений
Окупант з РФ жалібно звернувся до друга в телефонній розмові Генштаб ЗСУ

Радник керівника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта. Запис був опублікований на його каналі в YouTube.

"Ну, якщо хочеш під артилерійськими снарядами в 50 метрах постояти. Ти ось стоїш вдома, сидиш в будинку, іграшки підстрибують, можеш їхати. Я ж не знаю, на який фронт тебе відправлять, з яким завданням. У нас завдання зачистка і блокування. Ми зачистили і заблокували, щоб українці не наступали", - сказав другу агресор.

На запитання, коли він повернеться до Росії, окупант відповів ухильно.

"Як уб'ють - так і приїду. Не знаю, нічого не говорять. Коли війна скінчиться, фалос знає. Говорили, що 24-го (березня – Главред) нас повинні замінити. Більше 30 днів не можна сидіти, відповідно до закону Про статус військовослужбовців. Тому що йде день за три. Зараз кажуть, що міняти не будуть", ‒ підсумував загарбник.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення новини України
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