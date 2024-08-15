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"Нейтралізовано дію ворога": комбат назвав найбільший плюс операції ЗСУ на Курщині

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 20:19
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Операція в Курській області призвела до зменшення обстрілів Сумської області з РСЗВ, а також зниження активності ворожої авіації, розповів Юрій Федоренко.
'Нейтралізовано дію ворога': комбат назвав найбільший плюс операції ЗСУ на Курщині
ЗСУ створюють буферну зону на Курщині / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

ЗСУ працюють на Курському напрямку, створюючи буферну зону між Росією та Україною. Завдяки операції українських воїнів вдалося зменшити кількість обстрілів Сумської області з боку Росії. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Апостроф TV".

За його словами, обстріли Сумської області засобами РСЗВ зменшилися, а ворожа авіація стала менш активною. Федоренко також відзначив, що частина російських резервів, раніше призначених для наступу на Харківському та Донеччинському напрямках, тепер використовуються на Курщині.

"Деякі підрозділи, які ще не встигли вступити в бій на зазначених напрямках, противник також змушений перегруповувати і відправляти на Курщину. Тому можна стверджувати, що в результаті Курської операції нейтралізована потенційна дія ворога", - сказав військовий.

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Федоренко зауважив, що окупанти почали облаштовувати фортифікації за 45 км від державного кордону РФ на Курщині. Сили оборони України вжили заходи для утримання і розширення цієї зони, запобігаючи наступу ворога в Сумську область.

"Україні було відомо про те, що армія РФ має наміри і можливості перейти лінію державного кордону саме в Сумській області, тому Сили оборони здійснили заходи на випередження і унеможливили подальше просування противника і відкриття ще одного напрямку на території України саме в Сумській області", - наголосив комбат.

Також Федоренко зауважив, що з початку літа в Сумській області було зафіксовано понад 2 тисячі обстрілів і понад 250 касетних авіаційних бомб. Зараз кількість обстрілів зменшилася завдяки заходам України.

"Сили оборони будуть вживати всі необхідні заходи для того, щоб створити буферну зону і посилити лінію державного кордону, зокрема, інженерно-фортифікаційними спорудами", - додав він.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, ЗСУ оточили райцентр Коренево в Курській області, наближаючись до села з півночі та півдня, повідомив експерт Юліан Рьопке. Українські війська активно наступають, захоплюючи населені пункти на схід від Суджі. Зокрема, ЗСУ просунулися на 3 км на схід і встановили контроль над селами Мирне, Бондарівка та Михайлівка.

Також 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області створено військову комендатуру під керівництвом генерал-майора Москальова.

Як повідомляв Главред, за добу українські війська просунулися від 500 м до 1,5 км та продовжують ведення наступальних дій. Загалом на території Курської області ЗСУ просунулися на 35 км і взяли під контроль 82 населених пункти.

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ЗСУ Федоренко Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
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