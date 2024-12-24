"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

Що сказав Зеленський:
- Україні вдруге відзначає Різдво в одну дату
- Усі українці, де б вони не були, сьогодні об'єднані
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва. Він наголосив, що українці вже вдруге відзначають Різдво в одну дату як одна велика сім'я, єдина країна, написав глава держави у Telegram.
"Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів", - наголосив він.
Зеленський наголосив, що єдність та тепло один до одного українців і є справжнім духом Різдва та його унікальною атмосферою. Попри все українці зберігають її всередині і діляться нею з тими, хто поруч.
Дивіться звернення Зеленського:
Заяви Зеленського - останні новини
Нагадаємо, Володимир Зеленський звинуватив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у тому, що йому потрібні лише гроші і йому байдуже на життя українців після його візиту в Москву.
Раніше Главред писав, що президент України озвучив завдання для дипломатів на наступний рік, а саме головною ціллю є посилення позиції України для встановлення справедливого миру.
Напередодні також стало відомо, що за словами Володимира Зеленського у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.
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Коли в Україні святкують Різдво
На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням.
У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну.
24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання.
Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.
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