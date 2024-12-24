Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

Анна Косик
24 грудня 2024, 17:30
220
Попри усі біди, які принесла агресор Росія, їй не вдалося захопити або знищити головне.
Зеленский, Рождество
Попри усі труднощі українці об'єднані різдвяною атмосферою / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

  • Україні вдруге відзначає Різдво в одну дату
  • Усі українці, де б вони не були, сьогодні об'єднані

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва. Він наголосив, що українці вже вдруге відзначають Різдво в одну дату як одна велика сім'я, єдина країна, написав глава держави у Telegram.

"Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів", - наголосив він.

відео дня

Зеленський наголосив, що єдність та тепло один до одного українців і є справжнім духом Різдва та його унікальною атмосферою. Попри все українці зберігають її всередині і діляться нею з тими, хто поруч.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться звернення Зеленського:

Заяви Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський звинуватив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у тому, що йому потрібні лише гроші і йому байдуже на життя українців після його візиту в Москву.

Раніше Главред писав, що президент України озвучив завдання для дипломатів на наступний рік, а саме головною ціллю є посилення позиції України для встановлення справедливого миру.

Напередодні також стало відомо, що за словами Володимира Зеленського у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.

Інші новини:

Коли в Україні святкують Різдво

На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням.

У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну.

24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання.

Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Різдво Різдво Христове новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Людей шукають під завалами: РФ цинічно атакувала Кривий Ріг, є жертви

Людей шукають під завалами: РФ цинічно атакувала Кривий Ріг, є жертви

18:09Україна
"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

17:30Україна
Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгу

Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгуновини компанії

17:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

Різдвяний Святвечір 2024: що категорично не можна робити 24 грудня

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

Синоптики оголосили штормове попередження: де прогнозують сніг та дощі

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі: у ЗСУ видали заяву про штурм Херсона

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі: у ЗСУ видали заяву про штурм Херсона

Незабутній тиждень чудес: які три знаки Зодіаку отримають шанс на щастя

Незабутній тиждень чудес: які три знаки Зодіаку отримають шанс на щастя

Останні новини

18:11

"Нонсенс": в ОП різко відреагували на позицію Фіцо і Орбана щодо України

18:10

Підсумки боротьби з піратством у 2024 році: блокування російських медіасервісів та штрафи у 3 млн грн

18:09

Людей шукають під завалами: РФ цинічно атакувала Кривий Ріг, є жертвиФото

18:04

Арсен Мірзоян зізнався, що був проти стосунків із Тонею Матвієнко

17:30

"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:10

Нагар швидко відпаде: господиня розкрила геніально простий секрет, як відмити деко

17:03

Як правильно підібрати аксесуари для мобільного геймінгу новини компанії

16:59

Київстар ТБ розширює доступ до платформи з нагоди Різдва та Нового року

16:55

Тест на IQ із головоломкою: тільки 1% людей можуть знайти краватку-метелика за 5 секунд

Реклама
16:54

Сергій Митрофанський про 500 авто для ЗСУ: Зараз гасло одне - "Або для ЗСУ, або до ЗСУ" актуально

16:31

Привітання зі Святвечором: гарні слова і картинки для близьких

16:27

Падіння після історичного максимуму: скільки коштує валюта в Україні

16:16

Мільйонна армія КНДР може опинитись на боці Росії: експерт попередив про загрози

16:15

"Війна нікому не пішла на користь": Сергій Притула розповів про сварки у шлюбі

16:13

Прямо на Святвечір: РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі - деталіВідео

15:59

Як очистити історію на телефоні Андроїд: геніальний фокус здивує результатом

15:48

Що не так на картинці: треба знайти помилку всього за 5 секунд

15:44

РФ хоче захопити плацдарм на правому березі: у ЗСУ видали заяву про штурм Херсона

15:25

50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну до кінця війни - Чернишов

14:57

Після заяви про "голодних українок": скандального професора покарають - деталі

Реклама
14:18

Вгатить дощ і температура +12: Україну зачепить потужний циклон

14:15

"Агресор досягнув мети": в Естонії зробили важливу заяву про війну в Україні

14:12

Зірка Вечірнього Кварталу розповів про весілля та головний привід для гордості

13:59

У Мережі "гуляє" фейк про зниження мобілізаційного віку: у Раді та НГУ його спростували

13:57

Що одягнути на день народження: модний і стильний образ вразить уяву

13:24

Окупанти намагаються оточити ЗСУ: ситуація біля Макарівки складна - Волошин

13:12

В окупованому Бердянську могли підірвати автомобіль топ-колаборанта

12:38

"Війна в Україні закінчиться у 2025 році": Орбан заявив про два сценарії

12:35

Новина про здоров'я Короля Чарльза засмутила його підданих

11:58

"Вічному" ліхтарику байдуже до довгих вимкнень: як швидко і легко зробити лампу

11:50

У 2025 році вирішиться доля війни в Україні: Влад Росс назвав місяцьВідео

11:47

"Мій проект": Арестович заявив, що він "призначив" Залужного головнокомандувачемВідео

11:25

Астролог Влад Росс розповів, для чого буде сприятливим 2025 рік

11:07

Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому - El Pais

10:45

Білла Клінтона терміново госпіталізували: що сталося

10:38

Чи будуть відключати світло на Різдво: українцям дали відповідьВідео

10:38

Британські війська можуть приїхати в Україну для навчання ЗСУ - The Times

09:58

Чим відмити тротуарну плитку: напрочуд простий та ефективний спосіб

09:56

Російське судно із стратегічним вантажем затонуло після вибуху: деталіВідео

09:30

Атака дронів по аеродрому в Міллеровому: у Forbes назвали можливу мету

Реклама
09:29

Гороскоп на завтра 25 грудня: Стрільцям - величезне везіння, Тельцям - прибуток

09:25

2000 "шахедів" на місяць: РФ подвоїла виробництво дронів - Defense Express

08:20

Євросоюз має намір виготовити для України мільйони боєприпасів - єврокомісар

08:04

Україна майже завершила розробку ракети "Трембіта": на що здатна нова зброя - Politico

07:00

Путін вирішив відкласти захоплення Покровська: в ISW сказали, що він хоче натомість

06:47

Не залишайте Трампа і Путіна наодинці, світ у небезпеціПогляд

06:03

Гороскоп на 2025 рік: якому знаку зодіаку неймовірно пощаститьВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти рибу

05:00

Жорстка буря не закінчується: в Україні вирує геомагнітний шторм

04:55

"РФ утилізує їх": Зеленський назвав втрати північнокорейських солдатів

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти на Новий рік
Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти