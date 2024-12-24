"Неволя і темрява програють": Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва

Попри усі біди, які принесла агресор Росія, їй не вдалося захопити або знищити головне.

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Попри усі труднощі українці об'єднані різдвяною атмосферою / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот з відео

Що сказав Зеленський:

Україні вдруге відзначає Різдво в одну дату

Усі українці, де б вони не були, сьогодні об'єднані

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців напередодні Різдва. Він наголосив, що українці вже вдруге відзначають Різдво в одну дату як одна велика сім'я, єдина країна, написав глава держави у Telegram.

"Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів", - наголосив він.

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Зеленський наголосив, що єдність та тепло один до одного українців і є справжнім духом Різдва та його унікальною атмосферою. Попри все українці зберігають її всередині і діляться нею з тими, хто поруч.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться звернення Зеленського:

Заяви Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський звинуватив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо у тому, що йому потрібні лише гроші і йому байдуже на життя українців після його візиту в Москву.

Раніше Главред писав, що президент України озвучив завдання для дипломатів на наступний рік, а саме головною ціллю є посилення позиції України для встановлення справедливого миру.

Напередодні також стало відомо, що за словами Володимира Зеленського у Курській області кількість поранених та вбитих північнокорейських солдатів вже перевищує 3 тисячі бійців.

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Коли в Україні святкують Різдво На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну почало активно обговорюватися питання про дату святкування Різдва. У ПЦУ дозволили віруючим відзначати свято 25 грудня або 7 січня за бажанням. У нашій культурі святкування Різдва Христового 25 грудня було прийнято до 1918 року, поки комуністи не захопили і не окупували Україну. 24 грудня глави ПЦУ та Української греко-Католицької церкви обговорили необхідність реформи церковного календаря. Вони домовилися створити спільну робочу групу, яка повинна всебічно вивчити це питання. Проміжні результати опитування в додатку Дія показали, що більшість українців відзначає Різдво 25 грудня. Таким чином, Україна приєднується до західного світу з його традиціями та святами.

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