2025 рік стане ключовим для наближення миру в Україні - Зеленський

Зеленський нагадав, що у 2025 році в США зміниться адміністрація.

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Наближення миру в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви президента:

Наступний рік буде ключовим для України

У світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен результат

Окремий напрямок роботи дипломатів - це ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський озвучив завдання для дипломатів на наступний рік. Головна ціль - посилити позиції України. Про це йдеться в його заяві в Telegram.

Зокрема, президент наголосив, що наступний рік буде ключовим для України щодо встановлення справедливого миру.

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Зеленський нагадав, що у 2025 році в США зміниться адміністрація, а в деяких ключових країнах відбудуться вибори, зокрема у Німеччині та Польщі.

Він також закликав звернути увагу на Близький Схід, регіон Затоки, Північну Африку, Сахель, Латинську Америку, Індію, Китаю та інші держави Азії.

За його словами, у світі є сотні напрямків відносин, в яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат.

"І саме це - ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути в спілкуванні з усіма потрібними для України людьми, бути зрозумілими так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так, хто працює не просто на втому в кінці робочого дня, чи на вдячність безпосередньо керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що окремий напрямок роботи дипломатів - це Європейський Союз та НАТО. Ще одне завдання - робота щодо заморожування та конфіскації активів Росії.

Заява Зеленського - відео:

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп нібито направив послання президенту України Володимиру Зеленському, закликавши його "розглянути припинення вогню і відмову від тимчасово окупованих Росією територій".

Водночас, експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни. Він передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року.

Крім того, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна перебуває в процесі, коли потрібно ухвалити вкрай важливе рішення — продовжувати війну чи вести переговори про мир.

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