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Хворим від одного до п'яти років: Омікрон став "злішим" до українських дітей

3 лютого 2022, 18:25

Тільки за останню добу в Україні підтвердилися 4446 випадки хвороби у дітей.

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Омікроном все частіше хворіють діти / УНІАН

Новий штам коронавірусу Омікрон більше зачіпає дитяче населення. Основна причина - відсутність у них вакцини.

Про це повідомив директор Харківського обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, пише "ТСН".

Обласна дитяча інфекційна лікарня зараз завантажена приблизно на 60%, повідомив Хаустов, додавши, що серед пацієнтів немає вакцинованих.

Більшості з них від одного до п'яти років.

читайте такожЛікарні не справляються: при яких симптомах коронавірусу потрібно дзвонити в швидку"Зараз у дитячій інфекційній лікарні перебувають близько 170 хворих. Всього там 290 місць. Ми бачимо, що Омікрон більше впливає на дитяче населення, тому що діти невакциновані. У лікарні серед хворих жодного вакцинованого пацієнта", - зазначив Хаустов.

Варто відзначити, що 3 лютого був встановлений абсолютний антирекорд COVID-19 За весь час пандемії. Станом на ранок четверга коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. У тому числі захворіли 4446 дітей і 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб.

Автор: Сергій Кущ
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коронавірус новини України омікрон
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