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Невістка покійного Кернеса опинилася в центрі скандалу через українофобський анекдот

18 октября 2021, 20:38

У Мережі закликали українців бойкотувати товари ТМ, власницею якої є жінка.

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Українці бурхливо відреагували на анекдот від Привалової / УНІАН

Невістка ексмера Харкова Геннадія Кернеса Юлія Привалова осоромилася українофобським анекдотом про бандерівців. За це вона вже отримала від українців бойкот продукції торгової марки Yaro, власницею якої вона є.

"Невістка Кернеса, сестра нардепа зі Слуги народу Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським анекдотом", – повідомив на своїй сторінці в соцмережі активіст Сергій Стерненко.

Все почалося кілька днів тому, коли Привалова опубліковала фото із своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом Приваловим на фоні Червоної площі у Москві. В коментарях під дописом українці обурилися тим, що рідні українських політиків поїхали до Москви, деякі назвали їх "сепаратистами".

Своєю чергою Привалова вирішила не виправдовуватися через подорож до столиці країни-агресора. Натомість вона написала українофобський анекдот про бандерівців.

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Стерненко закликав відомі українські торговельні мережі відмовитися від співпраці з Приваловою, оскільки вони торгують її печивом. А вже сьогодні, 18 жовтня, активіст повідомив, що від товарів бренду Привалової відмовилася компанія Rozetka. Тепер на сайті інтернет-магазину не продаються солодощі та печиво Yaro.

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"Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка "відсутній у продажу". Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації", – написав активіст.

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Бойкот товарів невістки Кернеса / колаж із скріншотів Сергія Стерненка

Через кілька годин після цього на сторінці Yaro в інстаграмі нарешті з'явилося повідомлення на тему скандалу. У тексті, крім "сухих" вибачень, зазначається, що їхня ідея компанії "з самого першого дня її заснування була суто українською".

Раніше Главред вже повідомляв, що київські школярі потроллілі вчительку-"ватницу" піснею про Бандеру.

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Геннадій Кернес бандерівська ідеологія Сергій Стерненко
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