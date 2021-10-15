Невакциновані вчителі можуть працювати: Ляшко розкрив головний секрет

Таким людям видаватимуть довідку, а дані вноситимуться в електронну систему.
Українські вчителі можуть працювати без вакцинації. Для цього необхідно мати спеціальну довідку про медичні протипоказання. Видати такий документ може сімейний лікар, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. У наказі йдеться про обов'язковість вакцинації, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров'я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей - це 3-4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", – сказав міністр.
Однак за словами міністра, отримати таку довідку буде непросто, так як її надання буде під суворим контролем.
"Лікар, який видає цю довідку, робитиме медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відстежити, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше Ляшко розповів про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків. За його словами, в лікарнях так чи інакше повинні бути люди.
Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.
Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
- організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
- установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.