Невакциновані вчителі можуть працювати: Ляшко розкрив головний секрет

Ляшко дав пораду, як працювати вчителям без щеплення / УНІАН

Українські вчителі можуть працювати без вакцинації. Для цього необхідно мати спеціальну довідку про медичні протипоказання. Видати такий документ може сімейний лікар, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. У наказі йдеться про обов'язковість вакцинації, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров'я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей - це 3-4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", – сказав міністр.

Однак за словами міністра, отримати таку довідку буде непросто, так як її надання буде під суворим контролем.

"Лікар, який видає цю довідку, робитиме медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відстежити, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів про те, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків. За його словами, в лікарнях так чи інакше повинні бути люди.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: