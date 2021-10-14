Названо єдиний варіант, як невакцинованим українцям поїхати в інше місто

Якщо немає щеплення, то без ПЛР-тесту не обійтися ніяк / УНІАН

Як відомо уряд України прийняв рішення з 21 жовтня обмежити пасажирські перевезення між областями всіма видами транспорту. Таким чином, проїхати в іншу область автобусом або поїздом зможуть тільки вакциновані українці або ті, у кого на руках буде дійсний негативний ПЛР-тест.

У зв'язку з цим нововведенням люди почали обурюватися і задалися питанням про те, як, наприклад, потрапити на похорон родича або на лікування в інше місто, не отримавши щеплення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в прямому ефірі ТСН відповів на ці питання і назвав єдиний варіант, як потрапити в інше місто громадським транспортом без щеплення.

"Інший варіант - зробити негативний ПЛР-тест, який діятиме протягом 72 годин", - сказав міністр.

Також він в черговий раз підкреслив важливість вакцинації. Бо, за його словами, у разі нехтування щепленням, госпіталізації зростатимуть, що стане приводом для введення "червоної" зони.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

Кабінет міністрів 11 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації, пов'язаної з картиною захворюваності COVID - 19 в країні, прийняв рішення про зміну правил міжрегіональних пасажирських перевезень в Україні. Для поїздок в регіони жовтої, помаранчевої і червоної зони карантину буде потрібно сертифікат вакцинації або негативний тест на коронавірус. Правила почнуть діяти з 21 жовтня.

В Укрзалізниці вже заявили, що провідники перевірятимуть наявність у пасажирів сертифікатів вакцинації або негативних тестів на коронавірус. Документи в поїздах Інтерсіті потрібно буде пред'явити ще при посадці, а не під час шляху.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо ще про п'ять областей, які стоять на порозі "червоної" зони. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, це - Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області.

Також раніше повідомлялося, що першою "червоною" зоною в Україні в цьому епідсезоні стане Херсонська область. Там з 15 жовтня посилять карантин.