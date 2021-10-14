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Ляшко розповів, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків

14 октября 2021, 21:06

Однією дозою вакцини вже щеплено близько 90% медичних працівників.

Медики, доплати
Медики можуть працювати без щеплення / УНІАН

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів на хвилююче українців питання про те, будуть усувати від роботи невакцинованих медиків.

В ефірі ТСН він заявив, що медиків поки не вносять до переліку професій, вакцинація від коронавірусної інфекції для яких є обов'язковою.

"Зараз ми дивимося, щоб внесення медиків до переліку обов'язкової вакцинації не зменшило доступ до медичних послуг. Якщо ми відсторонимо, наприклад, двох-трьох реаніматологів від роботи, це будуть мати набагато гірші наслідки, ніж продовження їх роботи", - підкреслив міністр.

Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
  • організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
  • установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.

viber
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