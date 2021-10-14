Ляшко розповів, чи будуть усувати від роботи невакцинованих медиків

Однією дозою вакцини вже щеплено близько 90% медичних працівників.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відповів на хвилююче українців питання про те, будуть усувати від роботи невакцинованих медиків.
В ефірі ТСН він заявив, що медиків поки не вносять до переліку професій, вакцинація від коронавірусної інфекції для яких є обов'язковою.
"Зараз ми дивимося, щоб внесення медиків до переліку обов'язкової вакцинації не зменшило доступ до медичних послуг. Якщо ми відсторонимо, наприклад, двох-трьох реаніматологів від роботи, це будуть мати набагато гірші наслідки, ніж продовження їх роботи", - підкреслив міністр.
Обов'язкова вакцинація в Україні: хто вже в списку
Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою.
Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
- організацій та установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- закладів надання соцпослуг, захисту прав дітей та центрів для реабілітації;
- установ і підприємств, що входять до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Нагадаємо, в Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної хвороби буде обов'язковою. Якщо працівники не отримають щеплення до кінця місяця, їх відсторонять від роботи.