До мирних перемовин треба примушувати не Україну: в Польщі зробили важливу заяву

На думку МЗС Польщі, до переговорів слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву.

https://glavred.net/politics/k-mirnym-peregovoram-nado-prinuzhdat-ne-ukrainu-v-polshe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10623047.html Посилання скопійоване

Сікорський зробив заяву щодо переговорів / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

До переговорів слід примушувати агресора, а не жертву

Санкції проти РФ потрібно посилювати

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росію потрібно примушувати до мирних переговорів, а не Україну. Відповідну заяву Сікорський зробив у Брюсселі, передає DW.

Він зазначив, що США та ЄС мають допомогти Україні досягнути кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин.

відео дня

На думку МЗС Польщі, до переговорів слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву.

Він також пообіцяв посилення санкцій проти Росії під час головування Польщі в ЄС.

"За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля (...) й зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - підкреслив Сікорський.

Переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред з посиланням на радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу, примус Росії як агресора на базі міжнародного права для закінчення війни в Україні.

Однак напередодні Андрій Єрмак заявив, що для сильної позиції на переговорах про закінчення війни нашій державі зараз не вистачає озброєння. Також Україні потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову.

Тим часом у Білому домі озвучили позицію щодо переговорів України та Росії. Як заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, президент Володимир Зеленський має сам вирішувати, коли й за яких умов сідати за стіл переговорів.

Читайте також:

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред