Київ - на порозі "червоної зони": Кличко озвучив всі можливі заборони

Київ можуть перевести в червону карантинну зону / Фото УНІАН

Київ поки що перебуває в "помаранчевій зоні", але столична влада готується до посилення карантину через погіршення епідеміологічної ситуації, пов'язаної з новою хвилею COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження почнуть діяти в столиці, якщо місто опиниться в "червоній зоні". До слова, заходи щодо посилення карантину Штаб по боротьбі з коронавірусом обговорить у п'ятницю, 22 жовтня.

Що буде заборонено в "червоній зоні" карантину

приймати відвідувачів у закладах харчування;

діяльність закладів готельної сфери;

відвідування закладів та установ соціального захисту;

робота спортзалів та фітнес-центрів;

обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь Пенсійного фонду, за винятком виняткових випадків.

Відвідувати дані заклади та установи дозволено за умови наявності у відвідувачів і працівників негативного ПЛР-тесту (термін дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Що дозволено в "червоній зоні"

Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів.

Спортзали та фітнес-центри зможуть відвідувати спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери.

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Як працюватиме громадський транспорт

Громадський транспорт продовжує роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Нагадаємо, з 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна лише за наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.

Як працюватимуть навчальні заклади

Відвідування навчальних закладів припиняється з 23 жовтня по 8 листопада. Канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня.

Наступного тижня буде ухвалено додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садки продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу. Працюватимуть й інші навчальні заклади, якщо всі співробітники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Коронавірус в Україні

Встановлено нові антирекорди за кількістю виявлених хворих і жертв COVID-19 за добу. Станом на ранок п'ятниці, 22 жовтня 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 785 жителів країни. Зокрема захворіли 1800 дітей. Було госпіталізовано 5141 осіб; летальних випадків - 614. У Києві за минулу добу виявили 1323 випадки COVID-19.

Україна піднялася на одне місце в антирейтингу по смертності від коронавірусу та увійшла до трійки світових лідерів.

За прогнозом Міністерства охорони здоров'я, із середини листопада захворюваність на COVID-19 в Україні почне спадати.