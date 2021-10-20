"Або вакцинація, або – ізоляція": ​Кличко заявив, що Київ на порозі "червоної" зони

Мер підкреслив, що столиця знаходиться на порозі червоної зони. / УНІАН

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ зараз опинився на порозі червоної зони карантину, а ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються хворими коронавірусом. Єдиний спосіб уникнути суворих обмежень – масова вакцинація.

"За минулу добу в Києві – понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них – у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони – написав він у своєму Telegram-каналі

Мер зауважив, що наразі єдиний спосіб зупинити розповсюдження коронавірусу та уникнути найсуворіших обмежень – масова вакцинація.. Він підкреслив, що 98% госпіталізованих до лікарень – це не щеплені люди.

"Я розумію, що моє звернення для частини людей – непопулярне. Але найважливіше для мене – зберегти здоров’я і життя киян! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих. Як це було в деяких країнах під час минулих хвиль коронавірусу.", – емоційно звернувся Кличко до жителів Києва.

"Пам'ятайте: вірус блокує повноцінне життя. І вибір у нас невеликий: або вакцинація, або – ізоляція! – додав Кличко

Варто зазначити, що 18 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що у Києві вже є підстави для оголошення червоної зони карантину.

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