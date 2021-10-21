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Кличко оголосив про червону зону у Києві вже найближчими днями

21 жовтня 2021, 12:43

Комісія міста з ТЕБ і НС ухвалить рішення про жорсткий карантин у Києві вже 22 жовтня.

Віталій Кличко
Лікарняні ліжка з киснем у Києві заповнені більш ніж на 63% - Кличко / УНІАН

Київ опиниться в червоній зоні карантину вже в п'ятницю, 22 жовтня, після відповідного рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у столиці серйозно погіршується. За минулі 24 години коронавірусом в місті заразилися майже 1200 осіб, 39 людей загинули. Більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, у важкому стані. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 63%. Про це заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

Під час відкриття сесії Київради він розповів про те, що днями столицю очікує посилення карантинних заходів. Ситуація із захворюваністю на коронавірус стрімко погіршується. Більшість людей, які опиняються в лікарнях, у важкому стані. Більше 50% ліжок, які підготувало місто для пацієнтів з COVID-19, заповнені. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 63%.читайте такожВеличезні черги і без масок: у Києві в розпал пандемії влаштували масовий захід

"Днями Київ потрапить в червону зону карантину. Бо ситуація з розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві – майже 1200 нових хворих та 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість із них – у важкому стані. Пацієнти, які потребують кисневої підтримки або штучної вентиляції легень. Ліжка в столичних лікарнях заповнюються. Вже понад 50 відсотків ліжок, які підготувало місто для лікування хворих на коронавірус, заповнені. А з киснем заповнені більш, як 63 відсотки. (лікарняних ліжок, - ред.)", - сказав Кличко.

Мер столиці додав, що у зв'язку з такою ситуацією Київ вже днями відправиться до червоної зони карантину. Рішення щодо цього питання повинна ухвалити міська комісія ТЕБ і НС вже в п'ятницю, 22 жовтня.

"У п'ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, до якої ми потрапимо днями", - підкреслив Віталій Кличко.

Коронавірус у Києві

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 18 жовтня заявив про те, що Київ рухається в напрямку червоної зони карантинних обмежень. На той момент у столиці було заповнено 70% лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Мер Києва Віталій Кличко підтверджував, що у Києві найближчим часом можуть посилити карантин. Він розповів про складну ситуацію із захворюваністю коронавірусною інфекцією в столиці і назвав масову вакцинацію єдиним способом уникнути жорстких протиепідемічних обмежень.

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Віталій Кличко новини України Карантин у Києві
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