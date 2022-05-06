Немає надії, що все закінчиться швидко: Шольц озвучив прогноз про тривалість війни в Україні

Олаф Шольц / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сподіватися на швидке завершення війни в Україні не варто. За його словами, Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і далі руйнувати сусідню країну.

Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з чеським колегою Петром Фіалою після переговорів у Берліні, передає Укрінформ.

"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоби ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною та Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", - заявив Шольц.

Шольц також прокоментував прохання Києва до деяких держав стати гарантами майбутнього миру. За його словами, "це питання, про яке ми вже дуже конкретно говоримо з Україною".

Канцлер Німеччини додав, що Росія мала намір підкорити всю Україну за дуже короткий час. При цьому жодна з цілей російського вторгнення не була досягнута. Тому великим досягненням армії та народу України є те, що Кремль зупиниивнаступ. За його словами, Росія повинна була перегрупувати свої війська і тепер зосереджена на боях на сході України.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала додав, що у нього його велике бажання, щоб Чеська Республіка під час головування в Раді ЄС у другому півріччі 2022 року могла провести саміт з післявоєнного оновлення України, коли війна закінчиться.

"Звичайно, щоби це бажання збулося, потрібно ... щоб війна і бойові дії закінчилися, але, на жаль, це все ще нереально", - визнав політик.

На його переконання, Євросоюз повинен зберегти жорстку, чітку і єдину позицію щодо підтримки України та ізоляції Росії, оскільки це єдиний спосіб зупинити російську агресію.

Як повідомляв Главред, Росія планує закінчити так звану спецоперацію в Україні, а по суті війну, не раніше вересня 2022 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Американські і західні чиновники вважають, що президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати Російські резервні сили при їхній спробі завоювати східну і південну частини України.

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