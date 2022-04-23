УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для Європи

23 квітня 2022, 10:46

Якби Путіна цікавили економічні аргументи, він ніколи б не пішов на цю божевільну війну, вважає Олаф Шольц.

Олаф Шольц
Німеччина припустилася великої помилки, коли не вирішила питання з альтернативними варіантами постачань енергоносіїв - Шольц / Reuters

Німеччина не може відмовитися від газу з Росії, тому що подібний крок може серйозно нашкодити економіці країни і не посприяє завершенню війни в Україні. Берлін побоюється економічної кризи і втрати мільйонів робочих місць. Німецька держава припустилася серйозної помилки, оскільки заздалегідь не продумала питання швидкої зміни постачальників газу, нафти і вугілля. Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

У інтерв'ю Spiegel він розповів про те, що заборона на купівлю газу у Росії, на його думку, не призвела б до закінчення війни проти України.

читайте такожГазовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", - вважає Шольц.

За словами канцлера ФРН, ситуація полягає не в бізнесі, а в спробі уникнути драматичної економічної кризи, втрат мільйонів робочих місць і виробництв. Наслідки можуть бути для всієї Європи.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Тому я зобов'язаний сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, хтось дійсно думає про глобальні наслідки?" - каже Шольц.

Також він додав, що Берлін припустився помилки, коли не продумав питання переходу на співпрацю з іншими постачальниками енергетичних ресурсів.

"У разі необхідності Німеччина повинна фінансувати термінали скрапленого газу та інфраструктуру для нафтопереробних заводів Східної Німеччини, навіть якщо вони не були економічно вигідними. Це справжня помилка, яка турбує мене протягом тривалого часу", - підкреслив Олаф Шольц.

Дивіться відео ТСН - у Німеччині заявили про можливу відмову від російських енергоносіїв

Відмова Європи від газу з Росії

Нагадаємо, 27 лютого німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, у Берліні ухвалили рішення змінити енергетичний курс і відмовитися від газу з Росії. Німці враховуватимуть питання державної безпеки в ситуації з купівлею палива у Москви. Берлін збирається побудувати два термінали зрідженого газу і створить запаси вугілля і газу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький казав, що Німеччина, Австрія та Угорщина не готові до моментального розриву газових відносин з Росією. У той же час Польща наполягає на різкому зниженні обсягу торгівлі з Москвою.

У квітні канцлер ФРН Шольц казав, що Берлін готовий працювати над відмовою від газу з Росії. Для цього німці збираються побудувати газові термінали в північних портах. Однак для цього буде потрібен час.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії газ новини Німеччини Олаф Шольц
Реклама
Популярне
Грошова удача, здійснення мрії і успіх в кар'єрі: хто зі знаків щасливчики в рік ТиграГрошова удача, здійснення мрії і успіх в кар'єрі: хто зі знаків щасливчики в рік Тигра Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негодуПогода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негоду Гороскоп на сьогодні 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцністьГороскоп на сьогодні 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцність Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівНе кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українців РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиРФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямки
Підтримайте Главред

Останні новини

11:27

Чому Росія спробує закінчити війну в Україні до червня

11:19

Потужний контрудар ЗСУ під Харковом: орків вибили з трьох населених пунктівВідео

11:13

Подоляк оцінив шанси на завершення війни з РФ дипломатичним шляхом

10:58

Важке озброєння для України: у Зеленського розкрили деталі поставок союзниківВідео

10:46

Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для ЄвропиВідео

Реклама
10:34

Чекаємо на травень: астролог назвала дати завершення війни в Україні та повернення територійВідео

10:31

Бригада ґвалтівників і вбивць: комбрига РФ, що "відзначився" в Бучі, підвищили до полковникаВідео

10:30

Гороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки долі

09:53

Молоко з вибухівкою: у Херсоні окупанти роздають українцям заміновану гуманітаркуФотоВідео

09:31

Армія України б'є окупантів: Росія атакує, але не може прорвати оборону - розвідка БританіїВідео

09:18

Як Німеччину перетворили на заручника ПутінаПогляд

09:00

Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуВідео

08:53

РФ вдарила ракетами по лікарні на Миколаєвщині - там якраз народжувала жінка і проводили операціюВідео

08:45

Без Мінська-3 і нової війни з РФ: Україна завершує перемовини з гарантами безпеки – ПодолякВідео

08:10

Окупантів, які творили звірства в Бучі, перекинули під Ізюм - Генштаб ЗСУ

07:40

Замовляли столики в ресторанах: Арестович розповів про плани окупантів щодо захоплення Києва

07:02

У Маріуполі РФ могла застосувати сльозогінний газ, змішаний з хімікатами - постпред США в ОБСЄ

06:30

Вибухало довго: на Херсонщині ЗСУ "накрили" передовий командний пункт

06:29

Головна причини війни, або Чому Путін засидівся в бункеріПогляд

05:30

Народження спадкоємця Путіна: з'явився несподіваний прогноз про кінець війни та розвал РФ

Реклама
05:00

Бунту в регіонах і розпаду Росії не буде, допоки армія України не розгромить її війська - ІлларіоновВідео

04:15

"Буде до віку стояти праведне місто Марії ": Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю і його захисникамВідео

03:45

4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки

03:10

Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негодуВідео

02:36

Слово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії СобчакВідео

02:34

Чи зможуть окупанти взяти ЗСУ в кліщі на сході України - військовий експертВідео

02:04

Гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому житті

01:31

"Ваш фюрер давно звихнувся!": Невзоров передав полум'яний привіт послідовникам Путіна

00:58

РФ б'є по Україні Калібрами з підводних човнів: у Британії назвали причинуВідео

00:51

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

00:36

Провал в Україні: у британській розвідці розкрили нову тактику РФВідео

00:27

Контрнаступ буде 101%: Арестович розповів про боротьбу за МаріупольВідео

22 квітня, п'ятниця
23:55

Бійцям ЗСУ, які знищили крейсер Москва, подарували "заряджений" маслкар

23:47

"Люди п'ють воду з калюж": Комаров жахнув кадрами з Сєвєродонецька, де окупанти знищують всеВідео

23:32

"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили командний пункт рашистів разом з командирамиВідео

23:30

"Вкрасти унітаз і померти": Зеленський відправив окупантів захистити російськомовних на території РФВідео

23:16

"Це залишиться плямою сорому на вашій репутації": лідер Ногу свело! вирішив стати совістю РосіїВідео

22:55

Помста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерівВідео

22:54

Росія готується атакувати: астролог попередила українців про небезпеку на ВеликденьВідео

22:32

Страх і жах у Маріуполі: 7-річний Макар, який підірвав роликом Мережу, розповів про пережитеВідео

Реклама
22:32

Крейсер "Москва" тоне: Акунін попереджає росіян

22:16

Україна піде в контрнаступ: Подоляк розповів про другу фазу війниВідео

21:57

"Бункерне щуреня точить зуби": однокурсник Путіна спрогнозував терміни закінчення війниВідео

21:36

В Україну мчить небезпечна штормова погодаВідео

21:35

Величезне поховання: під Маріуполем знайшли нову братську могилу з жертвами окупантів РФВідео

21:28

Росії загрожує дефолт і кредитна блокада – глава одного з найбільших банків РФ

20:57

Загроза ядерного удару: у США попередили про "астрономічну ціну" для РФВідео

20:47

Денис Казанський. "Нам не вигідна ця війна!" На шоу Скабєєвої раптово прозвучала правдаВідеоблоги

20:30

РФ загрожує провал у битві за Донбас: західні ЗМІ назвали несподівану причинуВідео

20:01

У Росії зібралися окупувати частину України і проголосити "Кримський федеральний округ"Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти