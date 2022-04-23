Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для Європи

Німеччина припустилася великої помилки, коли не вирішила питання з альтернативними варіантами постачань енергоносіїв - Шольц / Reuters

Німеччина не може відмовитися від газу з Росії, тому що подібний крок може серйозно нашкодити економіці країни і не посприяє завершенню війни в Україні. Берлін побоюється економічної кризи і втрати мільйонів робочих місць. Німецька держава припустилася серйозної помилки, оскільки заздалегідь не продумала питання швидкої зміни постачальників газу, нафти і вугілля. Про це заявив канцлер Олаф Шольц.

У інтерв'ю Spiegel він розповів про те, що заборона на купівлю газу у Росії, на його думку, не призвела б до закінчення війни проти України.

читайте такожГазовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", - вважає Шольц.

За словами канцлера ФРН, ситуація полягає не в бізнесі, а в спробі уникнути драматичної економічної кризи, втрат мільйонів робочих місць і виробництв. Наслідки можуть бути для всієї Європи.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Тому я зобов'язаний сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, хтось дійсно думає про глобальні наслідки?" - каже Шольц.

Також він додав, що Берлін припустився помилки, коли не продумав питання переходу на співпрацю з іншими постачальниками енергетичних ресурсів.

"У разі необхідності Німеччина повинна фінансувати термінали скрапленого газу та інфраструктуру для нафтопереробних заводів Східної Німеччини, навіть якщо вони не були економічно вигідними. Це справжня помилка, яка турбує мене протягом тривалого часу", - підкреслив Олаф Шольц.

Дивіться відео ТСН - у Німеччині заявили про можливу відмову від російських енергоносіїв

Відмова Європи від газу з Росії

Нагадаємо, 27 лютого німецький канцлер Олаф Шольц заявив про те, у Берліні ухвалили рішення змінити енергетичний курс і відмовитися від газу з Росії. Німці враховуватимуть питання державної безпеки в ситуації з купівлею палива у Москви. Берлін збирається побудувати два термінали зрідженого газу і створить запаси вугілля і газу.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький казав, що Німеччина, Австрія та Угорщина не готові до моментального розриву газових відносин з Росією. У той же час Польща наполягає на різкому зниженні обсягу торгівлі з Москвою.

У квітні канцлер ФРН Шольц казав, що Берлін готовий працювати над відмовою від газу з Росії. Для цього німці збираються побудувати газові термінали в північних портах. Однак для цього буде потрібен час.

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