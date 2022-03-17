Шольц попросив "не ображати і не бити" вихідців із Росії, на що в Україні різко відповіли

Олаф Шольц висловився про росіян / Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців з Росії.

"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, обзивають або нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", - заявив Шольц в Twitter.

Водночас канцлер Німеччини пообіцяв, що країна надаватиме швидку підтримку українцям, які тікають від війни.

Посол України Андрій Мельник жорстко відповів на заклик німецького канцлера Олафа Шольца не ображати громадян Росії, тому що вони нібито не несуть відповідальність за війну в Україні.

Мельник у Twitter звернув увагу, що ракети на мирні міста скидає не Путін – це роблять росіяни.

"Це війна Росії на знищення проти України. Точка. Це російські, а не інопланетні пілоти бомблять українські міста, вбиваючи жінок і дітей. Саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну. Путін-це лише вершина айсберга", - зазначив Мельник.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що українські засоби протиповітряної оборони щодня збивають по кілька повітряних суден. ППО можуть збивати цілі на висоті 5 тисяч кілометрів, системи працюють ефективно.

Чиновник акцентував увагу на тому, що Росія за 21 день російсько-українського військового конфлікту вже втратила третину своїх бойових літаків.

Нагадаємо, в ніч на 16 березня ЗСУ провели військову операцію під Києвом, в ході якої вдалося ліквідувати велику кількість техніки окупантів РФ і живої сили.

Читайте також: