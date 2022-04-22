Шольц не хоче війни зі "наддержавою" Путіна - Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю

Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю / Фото Reuters

Німеччина не може передати на прохання України важке озброєння, яким користується Бундесвер, через загрозу російській агресії проти НАТО.

З такою заявою в інтерв'ю Spiegel виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми постачаємо зброю, і багато наших союзників роблять те ж саме. Справа не в страху, а в політичній відповідальності. Введення безпольотної зони, як того вимагали, перетворило б НАТО на партію війни. Я склав присягу", - заявив Шольц.

Він в черговий раз підкреслив, що країни НАТО повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямої військової конфронтації між Альянсом і "такою добре озброєною наддержавою, як Росія, ядерною державою".

читайте такожШольц попросив "не ображати і не бити" вихідців з Росії, в Україні різко відповіли"Я роблю все, щоб не допустити ескалації, що веде до Третьої світової війни. Не повинно бути ядерної війни", - зазначив Шольц.

Раніше Олаф Шольц вже говорив, що у НАТО не збираються допомагати Києву із закриттям повітряного простору. Запуску миротворчої місії військово-політичного блоку заходу також не буде. Такі заходи можуть призвести до великої війни організації з Росією, що неприпустимо.

У США заявили, що на Заході розглядають варіант передачі Києву авіації та засобів протиповітряної оборони, щоб українська держава сама змогла закрити небо.

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