'Непрості рішення': в ПС пояснили, кого не будуть переводити з авіації в піхоту

Коротко:
- Фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей не будуть переводити в інші підрозділи ЗСУ
- Військові Повітряних сил посилюють бойові бригади на фронті
Переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціальностей Повітряних Сил у підрозділи інших родів військ більше не проводитиметься. Про це повідомив ТВО командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.
За його словами, не йдеться також про переведення військових, які навчалися за кордоном на західну техніку зенітних ракетних військ, а також підготовлених воїнів із мобільних вогневих груп та інших вузькоспеціалізованих фахівців, заміну яким знайти складно.
"Ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних Сил", - зазначив він.
Кривоножко підкреслив, що Повітряні Сили вже не перший рік посилюють бойові підрозділи на передовій. Зокрема, це стосується підрозділів, які проходять підготовку на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил і воюють на найгарячіших ділянках фронту.
Водночас згідно з ухваленими рішеннями, Повітряні Сили поетапно переводять визначену кількість особового складу до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті. Однак цей процес не торкнеться дефіцитних спеціалістів та тих, хто залучений у завданнях бойової авіації.
"Зазначу, ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти, і такий розвиток Повітряних Сил буде продовжуватись", - наголосив він.
Генерал-лейтенант Кривоножко також подякував усім, хто захищає країну як на землі, так і в небі.
"Учора ввечері наші пілоти, разом із побратимами з Сил оборони продемонстрували свою рішучість, мужність та професіоналізм знищуючи об’єкти противника. Боронимо країну разом! Сьогодні від кожного з нас залежить майбутнє України", - резюмував він.
Мобілізація в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський, коментуючи пропозиції західних союзників щодо зменшення мобілізаційного віку в Україна наголосив, що однією із головних проблем ЗСУ є нестача озброєння та техніки.
Президент також подав до Верховної Ради законопроекти, що стосуються продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.
Крім того, громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 лютого, інакше їм загрожує штраф. Про це повідомила речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.
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Хто такий Анатолій Кривоножко?
Анато́лій Микола́йович Кривоно́жко — український воєначальник, генерал-лейтенант Збройних сил України, Командувач Повітряних Сил ЗСУ (30 серпня 2024),Герой України (2023), Учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
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