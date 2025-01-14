Продовження воєнного стану та мобілізації: Зеленський вніс нову пропозицію

Продовжити термін дії цих правових режимів пропонується ще на 90 днів.

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Ситуація в країні змушує продовжувати термін дії воєнного стану та мобілізації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський вніс законопроєкт про продовження дії воєнного стану в Україні

Термін дії загальної мобілізації можуть продовжити з 8 лютого на 90 днів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Відповідні законопроєкти №12405 та №12404 з'явилися на сайті ВРУ у вівторок, 14 січня. Заходи з продовження воєнного стану та мобілізації можуть продовжити вже чотирнадцятий раз.

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Востаннє Верховна Рада затверджувала відповідні законопроєкти терміном з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Зараз Зеленський пропонує продовжити ці два правові режими з 8 лютого 2025 року ще на 90 діб.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

"Реалізація Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту 12405.

Мобілізація та бронювання в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Верховній Раді попереджали, що в Україні після 28 лютого у військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання.

Напередодні Главред писав, шо бронь від мобілізації отримають працівники газової галузі України. Такою інформацією поділився прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

Раніше стало відомо, що громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі їм загрожує штраф.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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