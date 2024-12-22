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"Направляємо людей на фронт": у ПС розкрили деталі переведення бійців у піхоту

Олексій Тесля
22 грудня 2024, 16:13
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Юрій Ігнат спростував твердження ЗМІ про те, що ПС нібито стали менше збивати російські цілі.
ВСУ, ПВО
У ПС прокоментували роботу сил ППО / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада ТРО, 37 окрема бригада морської піхоти

Важливо:

  • Повітряні сили направляють людей на посилення фронту
  • Ефективність ППО щодо ворожих БпЛА залишається на рівні 95%

Військовослужбовці з усіх видів і родів військ спрямовуються до підрозділів і частин Сухопутних військ і Повітряні сили не виняток, адже вони другі за чисельністю в армії, заявив виконувач обов'язків керівника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Таким чином у своєму Facebook він прокоментував інформацію британського видання The Guardian про те, що Генеральний штаб ЗСУ нібито наказує підрозділам української протиповітряної оборони переводити своїх військових у піхоту через дефіцит особового складу.

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"Це загальновідомий факт. Крім того, хочу нагадати, що Повітряні сили вже понад рік направляють людей на посилення фронту зі складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил Збройних сил України, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім у складі підрозділів направляються на складні напрямки бойових дій. Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт", - пише представник ЗС.

Водночас він спростував твердження ЗМІ про те, що ЗС нібито стали менше збивати російські цілі. За його словами, ППО - це система протиповітряної оборони держави, до якої входять підрозділи всіх Сил оборони, що здатні вести вогонь по повітряних цілях, тобто, це і піхота, і моряки, і вертолітники, а не тільки Повітряні сили.

"Збивають, як і збивали. Ефективність протиповітряної оборони щодо ворожих БпЛА залишається на рівні 95%, враховуючи збиті та ті, що падають самі або під впливом РЕБ, так звані "локаційно втрачені". Щодо ракет, звісно відсоток менший, враховуючи зростання застосування балістики. Зрештою, у ранкових зведеннях усе є, незважаючи на купу "експертів-всепропальщиків" І головне! Щойно уточнив у кадровому центрі, що ніхто, ніколи не направляв до піхоти військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T (був один такий випадок, і то через певні обставини)", - додав Ігнат.

Раніше видання The Gardian зазначало, що українське командування нібито відправляє бійців ППО на фронт як піхоту. Усе нібито через дефіцит особового складу. У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що такі твердження є недостовірним і некоректним. Зазначається, що певна кількість військових зі складу підрозділів ЗС ЗСУ справді перепризначені на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Як повідомлялося раніше, 2025 року в Україні планується масштабна програма базової військової підготовки для всіх чоловіків віком 18-25 років, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Речник МЗС Георгій Тихий додав, що Україна обговорює з партнерами питання мобілізації та зниження вікового порогу, але основною проблемою залишається затримка поставок обіцяного озброєння, повідомляв Главред.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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