Незаперечна допомога ЗСУ: партизани "злили" місце дислокації окупантів

Партизани, які допомагають ЗСУ, знову розширили список місць, де перебувають окупанти і детально розповіли про інженерні споруди в Сакському районі. Про це повідомили в "Атеш".
Підпілля передало дані розвідки про дислокацію ЗС РФ в одному з районів тимчасово окупованого Криму - Сакському.
Агенти постійно проводять розвідувальну діяльність на території півострова і цього разу їм вдалося дізнатися, де ЗС РФ обладнали склади.
Також партизани "злили" точні координати місць базування і опублікували їх у своєму телеграм.
В "Атеш" додали, що будуть і далі передавати інформацію Силам оборони України, оскільки докладають максимальних зусиль для того, щоб боротися з окупантами за свободу і справедливість.
Українські партизани
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що окупанти агресора Росії поблизу Джанкоя у захопленому Криму риють окопи і траншеї. Вони активно готуються до "оборони" по всьому півострову. Партизани чекають на українські війська і допомагатимуть звільняти півострів. Про це заявили в партизанському русі Атеш.
Також військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" повідомив, що російські війська готуються відбивати в Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова. Партизани зафіксували і поширили у своєму Telegram-каналі, як у місті Саки переміщалися до десятка Камазів, на яких були "зуби дракона".
А в Головному управлінні розвідки заявили про проведеняя партизанами спецоперації в тимчасово окупованому Мелітополі. Були ліквідовані окупанти та пошкоджена їхня техніка. Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді в тимчасово окупований Мелітополь.
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