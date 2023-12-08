Незаперечна допомога ЗСУ: партизани "злили" місце дислокації окупантів

Партизани "Атеш" виявили нові місця базування армії РФ в Криму.

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Партизани" злили " місце дислокації окупантів / колаж: Главред, фото: АТЕШ

Партизани, які допомагають ЗСУ, знову розширили список місць, де перебувають окупанти і детально розповіли про інженерні споруди в Сакському районі. Про це повідомили в "Атеш".

Підпілля передало дані розвідки про дислокацію ЗС РФ в одному з районів тимчасово окупованого Криму - Сакському.

Агенти постійно проводять розвідувальну діяльність на території півострова і цього разу їм вдалося дізнатися, де ЗС РФ обладнали склади.

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Також партизани "злили" точні координати місць базування і опублікували їх у своєму телеграм.

В "Атеш" додали, що будуть і далі передавати інформацію Силам оборони України, оскільки докладають максимальних зусиль для того, щоб боротися з окупантами за свободу і справедливість.

Партизани "Атеш" / скріншот

Українські партизани

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що окупанти агресора Росії поблизу Джанкоя у захопленому Криму риють окопи і траншеї. Вони активно готуються до "оборони" по всьому півострову. Партизани чекають на українські війська і допомагатимуть звільняти півострів. Про це заявили в партизанському русі Атеш.

Також військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш" повідомив, що російські війська готуються відбивати в Криму атаку Збройних сил України та посилюють оборону півострова. Партизани зафіксували і поширили у своєму Telegram-каналі, як у місті Саки переміщалися до десятка Камазів, на яких були "зуби дракона".

А в Головному управлінні розвідки заявили про проведеняя партизанами спецоперації в тимчасово окупованому Мелітополі. Були ліквідовані окупанти та пошкоджена їхня техніка. Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді в тимчасово окупований Мелітополь.

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