Вирили окопи: війська РФ готується до "оборони" у Джанкої і по всьому Криму - Атеш

Окупанти агресора Росії поблизу Джанкоя в захопленому Криму риють окопи і траншеї. Вони активно готуються до "оборони" по всьому півострову. Партизани чекають на українські війська і допомагатимуть звільняти півострів. Про це заявили в партизанському русі Атеш.
Як повідомили партизани Атеш, російські загарбники вибудовують "оборону" біля окупованого Джанкоя і по всьому Криму.
"Наш агент повідомляє про підготовку ра**истами окопів і траншей поблизу Джанкоя. Останнім часом противник почав активно готувати і посилювати вже існуючі оборонні позиції по всьому Криму", - зазначили партизани.відео дня
Також вони додали, що готуються зустрічати українських військових.
"АТЕШ" активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України", - підкреслюється в повідомленні.
Війська РФ будують "оборону" в Джанкої
Удар ЗСУ по Джанкою
У Криму 7 жовтня прогримів сильний вибух. Повідомлялося, що було завдано удару по військовому об'єкту російських окупантів у захопленому Джанкої.
Ц Міноборони ворожої РФ заявили про атаку ЗСУ. У загарбників сказали, що удар був нанесений нібито модернізованою зенітною ракетою С-200. У Міністерстві оборони України таку риторику не коментували.
Пізніше у Мережі дізналися про удар по базі військ Росії в Криму. Повідомлялося, що потрапляння припало на секретний військовий об'єкт ГРУ в Джанкої. Ліквідовано 21 спецназівця, ще 16 отримали поранення.
ЗСУ вдарили по військах РФ у захопленому Джанкої, підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За словами представника ГУР Андрія Юсова, окупанти зазнали втрат.
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