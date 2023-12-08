У Росії проведуть вибори за новими правилами: що придумав диктатор

У Росії оголосили точні дати проведення виборів президента.

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У Росії проведуть вибори за новими правилами / колаж: Главред, фото: росЗМІ, Flickr

Сьогодні, 8 грудня, президент Росії Володимир Путін очікувано для всіх заявив про участь у виборах у 2024 році. Про це повідомляють учасники бесіди з диктатором, яка відбулася в Кремлі до Дня Героїв Вітчизни, пишуть в росЗМІ.

Крім цього, стала відома ще одна цікава деталь. Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування проходитиме з 25 лютого по 14 березня.

Також, згідно з рішенням ЦВК, в деяких місцях голосування буде "прибудинковим", а саме:

відео дня

у тимчасово окупованому Криму

у Брянській, Курській, Бєлгородській областях

У календарному плані виборів зазначено, що кандидати від партій зможуть висунути свою кандидатуру до 1 січня, самовидвиженці зобов'язані це зробити до 27 грудня.

І, звичайно, логотип. Офіційним логотипом виборів у РФ ЦВК обрала військову символіку Росії в кольорах прапора країни.

Вибори в Росії

З усіх боків Авдіївки щодня тривають важкі бої, окупанти не залишають спроб захопити місто. Активний штурм триватиме до настання важливої дати в житті диктатора Володимира Путіна. Військовий експерт Роман Світан переконаний, що на такому рівні атаки триматимуться ще тиждень, до моменту, поки Путін оголосить свою участь у виборах і спробах піти на другий термін.

Також експерти відзначають, що захоплення Авдіївки для росіян не є стратегічно важливим. Російський президент віддав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня. Однак це рішення має політичний контекст. Володимир Путін виставив такий термін для того, щоб використовувати цей успіх під час промови за 90 днів до оголошених президентських виборів в Росії.

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