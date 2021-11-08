"Неосвічена": у Києві хамувата відвідувачка влаштувала скандал в аптеці через маску

Відвідувачка влаштувала скандал в аптеці / скріншот

В одній з аптек в Києві стався скандал між відвідувачкою і провізором. Дама постбальзаковского віку в спортивних штанях продемонструвала весь свій словниковий запас.

Судячи з опублікованого відео, конфлікт почався після того, як антимасочниця увірвалася в аптеку без засобів індивідуального захисту. Персонал звернув увагу експресивної матрони на необхідність дотримуватися епідемічних заходів.

У відповідь жінка опустилася до хамства і почала ображати візаві, переходячи на особистості. При цьому вона дозволяла собі образи на адресу матерів фармацевтів, а також їх розумового розвитку.

"Пішла звідси, як хочу - так і ходжу"," неосвічена", вигукувала знахабніла товарка працівницям аптеки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Рівному поліцейські жорстко затримали порушника карантину у громадському транспорті. Чоловік перебував у тролейбусі без захисної маски.

Інцидент стався в ході перевірки епідемічних обмежень в громадському транспорті.

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