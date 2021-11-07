Жорстке затримання в Рівному пасажира без маски в тролейбусі потрапило на відео

Копи перевірили дотримання карантину у Рівному / ТСН

В Рівному поліцейські жорстко затримали порушника карантину в громадському транспорті. Чоловік перебував у тролейбусі без захисної маски.

Інцидент стався в ході перевірки епідемічних обмежень в громадському транспорті. Відео опубліковано в Instagram спільноти Рівне 1283.

Порушник відмовився покинути громадський транспорт, натомість зажадав у правоохоронців посвідчення.

У свою чергу поліцейські посвідчення показали, а потім порушника довелося вивести силою. Як пояснив поліцейський очевидцям, пасажир чинив непокору.

"Затримали рівнянина, бо був без маски у тролейбусі", - йдеться у підписі до відео.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луцьку Волинської області стався конфлікт між водієм маршрутного мікроавтобуса і поліцейськими. На вулиці Ковельській патрульні затримали водія буса.

Причиною став конфлікт з патрульними через перевірку дотримання карантинних вимог. Водія згодом госпіталізувала швидка