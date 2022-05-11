Безглузда смерть: російський окупант розповів українцям, як офіцер РФ убив сам себе

Російський військовий розповів про безглузду смерть офіцера / скріншот відео

Молодий російський військовий потрапив у полон до українців і розповів про те, як офіцер РФ безглуздо вбив сам себе. Відео опублікував журналіст Володимир Золкін.

Про цей випадок розповів рядовий механік водій Андрій Ушаков, який разом з іншими товаришами по службі воював у Харківській області.

Російський військовий стверджує, що один з російських офіцерів випадково застрелився, перебуваючи в окопі.

"Він в окопі перебував з автоматом. Зброю він з рук боявся випустити. Він ліг спати, на запобіжник не поставив. Виходить вночі застрелився", - сказав полонений Ушаков.

Він додав, що у багатьох військових РФ здавали нерви. Через військову обстановку, відсутність води, їжі і постійних погроз від керівництва, двоє з його товаришів по службі не витримали і застрелилися.

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Настрій армії РФ на полі бою

Як повідомляв Главред, російські військові почали масово відмовлятися воювати в Україні. З перехопленої СБУ розмови стало відомо, що все більше військових починають бунтувати і після відправки на перегрупування відмовляються знову йти в бій.

Нещодавно російський солдат розповідав своєму батькові, що він більше не довіряє керівництву і готовий мстити за накази командира не відступати під обстріл українських військових. Обурений чоловік порадив синові не ризикувати життям, а йти у "відмову".

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