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Небо України під охороною: понад тисяча військових захищатиме "повітря" в Новий рік

31 грудня 2021, 19:59

Десятки радіолокаційних станцій стежитимуть за повітряним простором України.

Мить 29
Винищувачі МіГ-29 прикриватимуть небо України в новорічну ніч / Укроборонпром

У ніч на Новий рік 2022 більше тисячі військових повітряних сил Збройних сил України проведуть моніторинг повітряного простору над державою та за її межами. Спостереження за ситуацією проводитиметься за допомогою локаційних станцій, а прикриють небо С-300, Бук-М1, Су-7 і МіГ-29.

Як повідомляє Армія інформ, у новорічну ніч тисяча військовослужбовців ЗС ЗСУ продовжать бойове чергування і охоронятимуть повітряний простір української держави.

Моніторинг проводитиметься за допомогою десятків радіолокаційних станцій. Прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони дивізіони С-300, Бук-М1, а також чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

Нагадаємо, раніше бійці Операції об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з Новим роком та Різдвом. Вони побажали людям щастя, добра і благополуччя. Військовослужбовці закликали вірити в перемогу України.

Війська РФ біля кордонів України

Розвідувальна компанія Maxar Technologies 24 грудня опублікувала супутникові знімки, на яких фіксується посилення військової присутності Росії біля кордонів України. Йдеться про військову техніку у окупованому Криму, а також на полігоні Солоті, в місті Єльня і на полігоні Погоново неподалік від Воронежа.

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Американське видання Foreign Policy показало карту Міністерства оборони України, на якій вказано концентрацію російських військ біля українських кордонів.

Журналісти зазначають, що найбільше військ Росії дислокується на східному кордоні України. Там знаходяться 10 батальйонно тактичних груп. У Білорусі розміщені авіаційні частини, танковий батальйон і мотопіхотні підрозділи. У Курську табір зі зброєю і бойовою технікою. Росія біля своїх рубежів також розмістила чотири бригади і укомплектувала їх ракетами Іскандер, в зоні досяжності яких вся Україна.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що наразі небезпеки наступу Росії немає. Для проведення військової операції Москві знадобиться 500-600 тисяч військовослужбовців. Такої кількості російських військ біля українських кордонів наразі немає.

30 грудня Данілов заявив, що в січні, лютому або березні військового вторгнення Росії в Україну не очікується, тому що Москва не готова до такого розвитку подій.

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