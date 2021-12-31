"Святкуйте, ми прикриємо!" Воїни ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі, привітали зі святами

Військові вірять у перемогу України і бажають українцям добробуту.
Воїни Збройних сил України привітали співвітчизників з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Вони побажали українцям миру, щастя, здоров'я і благополуччя. Військові продовжують стояти на сторожі безпеки країни і в новорічні свята.
Відео з привітаннями бійців операції об'єднаних сил на Донбасі опубліковано штабом ООС у соціальній мережі Facebook. Військові закликають спокійно відзначати новорічні свята.
"Воїни операції Об'єднаних сил вітають українців з прийдешніми святами. Святкуйте, ми прикриємо!"- зазначено в описі до відеоролика.
Військовослужбовці вітали українців, бажаючи їм миру, добра, щастя і здоров'я.
"Вітаю всіх з Новим роком і святами, що наближаються, і бажаю миру у вашому домі", - сказав військовослужбовець на ім'я Владислав.
Інший військовий побажав українцям миру, тепла, сімейної злагоди та віри в перемогу України.
"Ми - українці, я пишаюся тим, що я українець. Бажаю нам миру і спокою над нашим небом", - сказав військовий.
Війна на Донбасі
Збройне протистояння між силами ООС і російськими гібридними військами "ЛДНР" триває з весни 2014 року. Низка районів Донецької та Луганської областей залишаються під контролем росіян і бойовиків.
Новорічні свята в Україні
Нагадаємо, 31 грудня 2021 року в Україні та більшості країн світу зустрічають Новий Рік.
7 січня Православна Церква та українські греко-католики святкують Різдво Христове.
Вихідними будуть 1,2,3, а також 7,8,9 січня.