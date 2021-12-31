"Святкуйте, ми прикриємо!" Воїни ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі, привітали зі святами

ЗСУ захищають Україну в новорічні свята / УНІАН

Воїни Збройних сил України привітали співвітчизників з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Вони побажали українцям миру, щастя, здоров'я і благополуччя. Військові продовжують стояти на сторожі безпеки країни і в новорічні свята.

Відео з привітаннями бійців операції об'єднаних сил на Донбасі опубліковано штабом ООС у соціальній мережі Facebook. Військові закликають спокійно відзначати новорічні свята.

"Воїни операції Об'єднаних сил вітають українців з прийдешніми святами. Святкуйте, ми прикриємо!"- зазначено в описі до відеоролика.

Військовослужбовці вітали українців, бажаючи їм миру, добра, щастя і здоров'я.

"Вітаю всіх з Новим роком і святами, що наближаються, і бажаю миру у вашому домі", - сказав військовослужбовець на ім'я Владислав.

Реклама

Інший військовий побажав українцям миру, тепла, сімейної злагоди та віри в перемогу України.

"Ми - українці, я пишаюся тим, що я українець. Бажаю нам миру і спокою над нашим небом", - сказав військовий.

Війна на Донбасі

Збройне протистояння між силами ООС і російськими гібридними військами "ЛДНР" триває з весни 2014 року. Низка районів Донецької та Луганської областей залишаються під контролем росіян і бойовиків.

Новорічні свята в Україні

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року в Україні та більшості країн світу зустрічають Новий Рік.

7 січня Православна Церква та українські греко-католики святкують Різдво Христове.

Вихідними будуть 1,2,3, а також 7,8,9 січня.