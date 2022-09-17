'Не знав, куди бігти': представник Папи Римського потрапив під ворожий обстріл в Україні

Представник Папи Римського потрапив під обстріл / vaticannews.va

Під ворожий обстріл в Україні потрапив очільник Служби папських милостинею кардинал Конрад Краєвський під час роздачі гуманітарної допомоги, повідомляє ANSA.

Представник Папи Римського разом із двома єпископами і в супроводі солдата поїхали роздавати гумдопомогу в населені пункти "куди крім солдатів ніхто більше не заходить".

На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з іншими довелося добиратися до безпечного місця.

"Вперше в житті я не знав, куди бігти, тому що недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.

Як відомо, про візит кардинала в Україну стало відомо 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони й, зокрема, передати жителям гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в ніч на суботу, 16 липня, завдали ракетного удару по місту Чугуєву, який знаходиться в 20 кілометрах від Харкова

Одна з чотирьох ворожих ракет, які прилетіли в місто, влучила в двоповерховий житловий будинок. Вона забрала життя трьох людей - подружжя та їхнього сусіда.

Вранці того ж дня РФ вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила в цивільний об'єкт, там була пожежа, на місці працювали рятувальники.

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