'Не знав, куди бігти': представник Папи Римського потрапив під ворожий обстріл в Україні

Представник Папи Римського разом із двома єпископами і в супроводі солдата їхали роздавати гумдопомогу.
Під ворожий обстріл в Україні потрапив очільник Служби папських милостинею кардинал Конрад Краєвський під час роздачі гуманітарної допомоги, повідомляє ANSA.
Представник Папи Римського разом із двома єпископами і в супроводі солдата поїхали роздавати гумдопомогу в населені пункти "куди крім солдатів ніхто більше не заходить".
На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з іншими довелося добиратися до безпечного місця.
"Вперше в житті я не знав, куди бігти, тому що недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.
Як відомо, про візит кардинала в Україну стало відомо 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони й, зокрема, передати жителям гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в ніч на суботу, 16 липня, завдали ракетного удару по місту Чугуєву, який знаходиться в 20 кілометрах від Харкова
Одна з чотирьох ворожих ракет, які прилетіли в місто, влучила в двоповерховий житловий будинок. Вона забрала життя трьох людей - подружжя та їхнього сусіда.
Вранці того ж дня РФ вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила в цивільний об'єкт, там була пожежа, на місці працювали рятувальники.
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