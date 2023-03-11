"До кінця року все може закінчитися": полковник спрогнозував хід війни

Далі українцям доведеться навчитися жити з країною-агресоркою по сусідству, адже росіяни будуть ненавидіти українців і далі.

Війна в Україні може завершитися до кінця року, вважає полковник ЗСУ/ УНІАН, 93 ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні може закінчитися до кінця 2023 року. Проте сусіда ми уже не змінимо, і нам доведеться навчитися жити поруч з країною-агресоркою РФ, з якою у нас величезний спільний кордон.

Про це сказав в інтерв’ю Главреду перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ої ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл"), який воює зараз під Бахмутом.

відео дня

"Давайте згадаємо статтю Залужного і Забродського, які дуже добре описали майбутні можливі дії. Я погоджуюся з тим, що до кінця року все закінчиться. Хоча сусіда ми не змінимо, у нас залишиться величезний кордон із Росією, але не думаю, що це триватиме роками, як в Ізраїлі", – відповів він на запитання про можливі терміни завершення війни.

Проте, за його словами, росіяни будуть ненавидіти українців ще довгі роки.

"Ви ж бачили відео, що вони роблять з українцями за слова "Слава Україні!". Це лише один епізод, і це найлегша смерть, а є ж набагато гірші випадки, які просто не висвітлюються. Росіяни нас люто ненавидять за те, що ми вільні і хочемо жити в своїй державі", – сказав Ільницький.

Ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом.

Також Подоляк заявив, що цьогоріч мають відбутися ключові події у війні, проте важливо зберегти несподіваність для противника. Тому зараз потрібно обмежити обговорення майбутніх контрнаступів Збройних сил України, щоб мінімізувати можливі ризики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них. Політик заявив, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "кращій ситуації для проведення цих переговорів".

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