"Не виставляйте себе дурнями": Зеленський відреагував на пропозицію нардепів змінити гімн

Зеленський відреагував на пропозицію нардепів змінити гімн/ Фото Instagram

Глава Української держави Володимир Зеленський емоційно відреагував на пропозицію народних депутатів від "Слуги народу", які пропонували змінити слова українського гімну.

Президент у своєму відеозверненні попросив їх не виставляти себе дурнями і зазначив, що вони зовсім не розуміють, що зараз відбувається у серцях українців – настільки не розуміють, що хочуть змінити слова українського гімну.

"У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями", – сказав президент.

Також він наголосив, що він ніколи не підпише такий законопроєкт, навіть якщо за щось подібне нардепи випадково проголосують.

Крім цього, президент зазначив, що авторам цих чи подібних пропозицій краще було б захищати Україну на полі бою.

Нагадаємо, двоє нардепів від політичної партії "Слуга народу" Іван Юнаков та Георгій Мазурашу внесли у Верховну Раду законопроєкт, яким запропонували змінити слова національного гімну України. Згідно з текстом законопроєкту, слова нового гімну мали б звучати так:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

Нагадаємо, Клопотенко в тексті Гімну України знайшов передбачення, яке збувається під час війни з росіянами.

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